Elecciones 2025: desde Virginia Gallardo al Turco García, cómo les fue a los candidatos famosos

Periodistas, deportistas y modelos formaron parte de las listas en las legislativas nacionales. Los detalles, en la nota.

Virginia Gallardo ingresará al Congreso de la Nación. Foto: Instagram

Este domingo 26 de octubre se realizaron las elecciones legislativas 2025 en todo el país. Como ocurrió en otras oportunidades, hubo presencia de distintos famosos en las listas de las fuerzas políticas, con resultados variados.

Modelos, deportistas, periodistas y hasta abogados aparecieron en las listas que se votaron en las diferentes provincias. Los grandes ganadores, aquellos que formaron parte de la nómina de La Libertad Avanza.

Elecciones 2025: cómo les fue a los candidatos famosos de las listas

Virginia Gallardo ingresará al Congreso de la Nación. Foto: Instagram

Justamente, Virginia Gallardo consiguió su banca en la Cámara de Diputados tras quedar segunda en las elecciones en Corrientes. A pesar de la victoria de Vamos Corrientes, la lista que encabezaba la modelo consiguió el 32,67% de los votos y le permitió ser electa en el único asiento que obtuvo el oficialismo en su provincia.

Karen Reichardt fue otra de las celebridades que ingresó al Congreso de la Nación. En su caso, la actriz fue segunda en la lista libertaria por la provincia de Buenos Aires y tras el sorpresivo triunfo logró ingresar a la Cámara Baja, con el 41,45% de los votos.

Karen Reichardt y Diego Santilli. Foto: Instagram

Con el ingreso de 17 diputados de La Libertad Avanza al Congreso, también permitió que Sergio “Tronco” Figliuolo se sume a Diputados. El conductor aparecía noveno en la lista, por lo que el próximo 10 de diciembre asumirá su cargo.

Una sorpresa en cuanto al resultado fue la de Fernando Burlando, quien encabezaba la lista de Propuesta Federal para el Cambio. Si bien no logró conseguir los votos para conseguir un escaño, finalizó 4° en Buenos Aires con el 2,79%, por detrás del oficialismo, Fuerza Patria y el Frente de Izquierda.

El mensaje de Fernando Burlando tras las elecciones legislativas 2025. Foto: Instagram

Un nombre reconocido que hizo su primera experiencia dentro de la política fue Claudio “Turco” García, quien estaba al frente de la lista de diputados por la fuerza Integrar en la Ciudad de Buenos Aires. Su partido quedó en el 10° lugar, por lo que no pudo ingresar, aunque se llevó más de 7.800 votos (0,48%).

El frente que encabezaba el Turco García. Foto: Instagram

Raúl Biaggioni, más conocido como Larry de Clay, volvió a formar parte de una lista, esta vez para el Partido Nuevo Buenos Aires. Si bien su nómina era liderada por Santiago Cuneo, el humorista estaba ubicado en el tercer lugar y no consiguió entrar a Diputados. Su fuerza consiguió el 1,34% de los votos para quedar 7°.

Todos los diputados que ingresan al Congreso tras las elecciones 2025

Con información oficial del ministerio del Interior. Foto: Sitio web oficial de Elecciones Legislativas 2025

La Libertad Avanza

Diego Santilli

Karen Reichardt

Sebastián Pareja

Gladys Humenuk

Alejandro Carrancio

Johanna Longo

Alejandro Finocchiaro

Miriam Niveyro

Sergio “Tronco” Figliuolo

Giselle Castelnuovo

Álvaro García

María Fernanda De Sensi

Joaquín Patricio Ojeda

María Luisa González Estevarena

Hernán Urien

Andrea Fernanda Vera

Javier Sánchez

Alejandro Fargosi

Patricia Holzman

Nicolás Emma

Sabrina Ajmechet

Fernando De Andreis

Antonela Giampieri

Agustín Pellegrini

Yamile Tomassoni

Juan Pablo Montenegro

Valentina Ravera

Gonzalo Roca

Laura Sodano

Marcos Patiño

Laura Rodríguez Machado

Enrique Lluch

Luis Petri

Pamela Verasay

Álvaro Martínez

María Julieta Metral Asensio

Federico Pelli

Soledad Molinuevo

Diego Hartfield

María Gruber

Gabriela Flores

Carlos Zapata

Andrés Laumann

Alicia Fregonese

Darío Schneider

Mercedes del Rosario Goitía

Guillermo Agüero

Virginia Gallardo

Abel Chiconi

Alfredo Gonzáles

Bárbara Andreussi

Aníbal Tortoriello

Gastón Riesco

Margarita Mondaca

Atilio Basualdo

Maira Frias

Mónica Becerra

Carlos Almena

Adrián Brizuela

Gino Visconti

Adrián Ravier

Jairo Henoch Guzmán

Miguel Rodríguez

Peronismo

Jorge Taiana

Jimena López

Juan Grabois

Vanesa Siley

Sergio Palazzo

Teresa García

Horacio Pietragalla

Agustina Propato

Hugo Moyano

Fernanda Díaz

Sebastián Galmarini

Fernanda Miño

Hugo Yasky

Marina Salzmann

Nicolás Trotta

María Elena Velázquez

Itai Hagman

Raquel Kismer

Santiago Roberto

Lucía Cámpora

Fernando Edgardo Monguillot

Claudia Palladino

Sergio Dolce

Julieta Campo

Raúl Hadad

Juan Pablo Luque

Graciela de la Rosa

Guillermo Michel

Laura Marianela Concepción Marclay

Abelardo Ferrán

Varinia Marín

Gabriela Pedrali

Félix, Emir

Adriana Serquis

Jorge “Gato” Fernández

Juan Carlos Molina

Moira Lansesán

Caren Trepp

Agustín Rossi

Alejandrina Belén

Jorge Alejandro Mukdise

Cecilia López Pasquali de Balmaceda

Marcelo Barbur

Osvaldo Jaldo

Agustín Tita

Provincias Unidas

Juan Schiaretti

Independencia

Gladys Medina

Carolina Basualdo

Miguel Siciliano

Gisela Scaglia

Pablo Farias

Martín Lousteau

Diogenes González

María Inés Zigarán

Innovación Federal

Bernardo Biella

Oscar Herrera Ahuad

Izquierda

Nicolás del Caño

Romina del Pla

Myriam Bregman

Producción y Trabajo

Fabián Martin

Defendamos Córdoba

Natalia de la Sota

La Neuquinidad