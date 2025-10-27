Elecciones 2025: desde Virginia Gallardo al Turco García, cómo les fue a los candidatos famosos
Este domingo 26 de octubre se realizaron las elecciones legislativas 2025 en todo el país. Como ocurrió en otras oportunidades, hubo presencia de distintos famosos en las listas de las fuerzas políticas, con resultados variados.
Modelos, deportistas, periodistas y hasta abogados aparecieron en las listas que se votaron en las diferentes provincias. Los grandes ganadores, aquellos que formaron parte de la nómina de La Libertad Avanza.
Elecciones 2025: cómo les fue a los candidatos famosos de las listas
Justamente, Virginia Gallardo consiguió su banca en la Cámara de Diputados tras quedar segunda en las elecciones en Corrientes. A pesar de la victoria de Vamos Corrientes, la lista que encabezaba la modelo consiguió el 32,67% de los votos y le permitió ser electa en el único asiento que obtuvo el oficialismo en su provincia.
Karen Reichardt fue otra de las celebridades que ingresó al Congreso de la Nación. En su caso, la actriz fue segunda en la lista libertaria por la provincia de Buenos Aires y tras el sorpresivo triunfo logró ingresar a la Cámara Baja, con el 41,45% de los votos.
Con el ingreso de 17 diputados de La Libertad Avanza al Congreso, también permitió que Sergio “Tronco” Figliuolo se sume a Diputados. El conductor aparecía noveno en la lista, por lo que el próximo 10 de diciembre asumirá su cargo.
Una sorpresa en cuanto al resultado fue la de Fernando Burlando, quien encabezaba la lista de Propuesta Federal para el Cambio. Si bien no logró conseguir los votos para conseguir un escaño, finalizó 4° en Buenos Aires con el 2,79%, por detrás del oficialismo, Fuerza Patria y el Frente de Izquierda.
Un nombre reconocido que hizo su primera experiencia dentro de la política fue Claudio “Turco” García, quien estaba al frente de la lista de diputados por la fuerza Integrar en la Ciudad de Buenos Aires. Su partido quedó en el 10° lugar, por lo que no pudo ingresar, aunque se llevó más de 7.800 votos (0,48%).
Raúl Biaggioni, más conocido como Larry de Clay, volvió a formar parte de una lista, esta vez para el Partido Nuevo Buenos Aires. Si bien su nómina era liderada por Santiago Cuneo, el humorista estaba ubicado en el tercer lugar y no consiguió entrar a Diputados. Su fuerza consiguió el 1,34% de los votos para quedar 7°.
Todos los diputados que ingresan al Congreso tras las elecciones 2025
La Libertad Avanza
- Diego Santilli
- Karen Reichardt
- Sebastián Pareja
- Gladys Humenuk
- Alejandro Carrancio
- Johanna Longo
- Alejandro Finocchiaro
- Miriam Niveyro
- Sergio “Tronco” Figliuolo
- Giselle Castelnuovo
- Álvaro García
- María Fernanda De Sensi
- Joaquín Patricio Ojeda
- María Luisa González Estevarena
- Hernán Urien
- Andrea Fernanda Vera
- Javier Sánchez
- Alejandro Fargosi
- Patricia Holzman
- Nicolás Emma
- Sabrina Ajmechet
- Fernando De Andreis
- Antonela Giampieri
- Agustín Pellegrini
- Yamile Tomassoni
- Juan Pablo Montenegro
- Valentina Ravera
- Gonzalo Roca
- Laura Sodano
- Marcos Patiño
- Laura Rodríguez Machado
- Enrique Lluch
- Luis Petri
- Pamela Verasay
- Álvaro Martínez
- María Julieta Metral Asensio
- Federico Pelli
- Soledad Molinuevo
- Diego Hartfield
- María Gruber
- Gabriela Flores
- Carlos Zapata
- Andrés Laumann
- Alicia Fregonese
- Darío Schneider
- Mercedes del Rosario Goitía
- Guillermo Agüero
- Virginia Gallardo
- Abel Chiconi
- Alfredo Gonzáles
- Bárbara Andreussi
- Aníbal Tortoriello
- Gastón Riesco
- Margarita Mondaca
- Atilio Basualdo
- Maira Frias
- Mónica Becerra
- Carlos Almena
- Adrián Brizuela
- Gino Visconti
- Adrián Ravier
- Jairo Henoch Guzmán
- Miguel Rodríguez
Peronismo
- Jorge Taiana
- Jimena López
- Juan Grabois
- Vanesa Siley
- Sergio Palazzo
- Teresa García
- Horacio Pietragalla
- Agustina Propato
- Hugo Moyano
- Fernanda Díaz
- Sebastián Galmarini
- Fernanda Miño
- Hugo Yasky
- Marina Salzmann
- Nicolás Trotta
- María Elena Velázquez
- Itai Hagman
- Raquel Kismer
- Santiago Roberto
- Lucía Cámpora
- Fernando Edgardo Monguillot
- Claudia Palladino
- Sergio Dolce
- Julieta Campo
- Raúl Hadad
- Juan Pablo Luque
- Graciela de la Rosa
- Guillermo Michel
- Laura Marianela Concepción Marclay
- Abelardo Ferrán
- Varinia Marín
- Gabriela Pedrali
- Félix, Emir
- Adriana Serquis
- Jorge “Gato” Fernández
- Juan Carlos Molina
- Moira Lansesán
- Caren Trepp
- Agustín Rossi
- Alejandrina Belén
- Jorge Alejandro Mukdise
- Cecilia López Pasquali de Balmaceda
- Marcelo Barbur
- Osvaldo Jaldo
- Agustín Tita
Provincias Unidas
- Juan Schiaretti
Independencia
- Gladys Medina
- Carolina Basualdo
- Miguel Siciliano
- Gisela Scaglia
- Pablo Farias
- Martín Lousteau
- Diogenes González
- María Inés Zigarán
Innovación Federal
- Bernardo Biella
- Oscar Herrera Ahuad
Izquierda
- Nicolás del Caño
- Romina del Pla
- Myriam Bregman
Producción y Trabajo
- Fabián Martin
Defendamos Córdoba
- Natalia de la Sota
La Neuquinidad
- Karina Maureira