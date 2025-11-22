Christian Bale, el favorito de Disney+: cuál es la película automovilística que arrasó en taquilla y es la más vista del mundo

Este film se posiciona como un fenómeno global y reafirma tanto a Bale como a Matt Damon como los verdaderos reyes del cine de acción.

Ford vs. Ferrari, película. Foto: Netflix

Con una trama vertiginosa y actuaciones inolvidables, el rugido de los motores habita en todas las casas gracias a una de las películas más vistas en Disney+: “Contra lo imposible” (o Ford v Ferrari, en su título original). Protagonizada por Christian Bale y Matt Damon, la cinta encontró en Disney Plus un nuevo impulso que la posiciona como un clásico moderno del género.

Basada en hechos reales y dirigida por James Mangold, la película narra una de las rivalidades más icónicas del automovilismo: Ford contra Ferrari en la histórica carrera de Le Mans de 1966. La historia se centra en Carroll Shelby (interpretado por Matt Damon), un diseñador visionario, y Ken Miles (Christian Bale), un piloto británico talentoso y temperamental.

Ford Vs Ferrari Foto: Disney+

La película ganó su popularidad en Disney+ con justa razón, ya que tiene una gran combinación de elementos que hacen que la experiencia sea imperdible. Se destacan las actuaciones de Christian Bale y Matt Damon, que logran un balance perfecto entre emoción, carisma y tensión, la narrativa atrapante de la historia y la ambientación de época, que le da el acabado final con cada plano que muestra.

Para los fanáticos de los autos, es una obra que celebra la ingeniería, la velocidad y la historia del automovilismo. Incluso, fue halagada por el cineasta Guillermo del Toro en sus redes sociales, asegurando que no podía despegarse de la pantalla al verla.

De qué se trata “Contra lo imposible” (Ford v Ferrari)

Basada en hechos reales, la historia sigue al visionario diseñador Carroll Shelby (interpretado por Matt Damon) y al piloto británico Ken Miles (Christian Bale), quienes son contratados por Henry Ford II y Lee Iacocca para construir desde cero un auto de competición que pueda vencer a Ferrari en Le Mans, una carrera que la marca italiana dominaba desde hacía años.

Ford Vs Ferrari Foto: Disney+

A pesar de los obstáculos técnicos, la presión corporativa y las diferencias personales, el equipo liderado por Shelby y Miles trabaja contrarreloj para diseñar el Ford GT40, un auto revolucionario para su época. La película muestra el esfuerzo humano, la pasión por el automovilismo y los conflictos entre los intereses de los ejecutivos y los verdaderos apasionados de las carreras.