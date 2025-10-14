Brasil no levanta cabeza: la maldición del gato que sigue persiguiendo a la Selección

Desde aquel polémico gesto en el Mundial de Qatar, la más ganadora del fútbol mundial acumula derrotas inéditas, récords negativos y escándalos. Tras caer ante Japón, los hinchas apelan a lo esotérico para cortar una racha que parece no tener fin.

El responsable de la maldición Foto: X: @ataquefutbolero

“No creo en las brujas, pero que las hay, las hay”, reza un popular dicho de la cultura española. El fútbol y la cabalística maridan muy bien. No es para menos que en un deporte que genera tantas noches sin dormir, los hinchas tengan la infundada certeza de que las creencias metafísicas definen el curso de los acontecimientos que les alegrarán (o arruinarán) el fin de semana, el mes o el año.

La maldición vuelve al centro de la escena después de que Brasil, la selección con más campeonatos del mundo, consiga otra marca sin precedentes: Perdió con Japón por primera vez en su historia, luego de ir ganando 2-0 un partido que terminó 3-2. Los fanáticos de la "Canarinha" recuerdan una vez más, la acción que desató la mala racha, invocó la mala suerte y los hace caminar por un sendero de “derrotas históricas” y olvidables partidos: Su jefe de prensa revoleó un gato al piso antes del partido contra Croacia por los Cuartos de Final del Mundial Catar 2022.

Selección Brasil Eliminatorias, NA

El hecho fue muy comentado en su momento, pero cuando Marquinhos estrelló la pelota contra el palo del arquero croata en último penal que sellaría el vuelo de vuelta a casa para los cariocas, las responsabilidades cayeron sobre el cuerpo técnico: Tité, al frente de la selección brasileña durante 6 años, daría un paso al costado.

Tras eso llegarían algunas derrotas duras, contra Senegal y Marruecos, pero que no despertaron grandes observaciones, esperable, de una selección en reconstrucción. El fantasma del felino volvería a aparecer tras perder, por primera vez en 22 años, contra Uruguay, por las Eliminatorias del Mundial 2026. En aquel partido, Neymar se rompería los ligamentos y alcanzó los dos años sin jugar para la Verdeamarelha.

Selección Brasil, Neymar. Foto: NA

A estos desafortunados eventos, los sucedería una catarata de malos resultados, escándalos y “primeras veces” que es mejor no recordar: derrota contra Colombia por primera vez en las Eliminatorias Sudamericanas, derrota frente a Argentina y final del invicto histórico como local en eliminatorias, el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro destituyó al presidente de la CBF y Fernando Diniz sería alejado del cargo como entrenador.

Pero se ve que la mala racha no encontraba un punto final. En el siguiente partido volverían a verle la cara a la derrota, convirtiéndose en la primera vez en la historia que el “Pentacampeón” pierde tres partidos consecutivos de Eliminatorias, recibiendo más goles en 6 partidos que en todas las ediciones anteriores. Y luego perderían con Paraguay, por primera vez en 16 años.

Copa América, Brasil vs Argentina, Selección Brasil, Gabriel Jesús, REUTERS

A los juveniles no les iría mejor: tras perder con Argentina, no clasificaron a los JJ.OO por primera vez desde 2004, y volverían a repetir el resultado frente al mismo rival, pero con un marcador de 0-6, por el Sudamericano Sub-20.

A continuación, la selección Mayor visitaría Argentina para ir de paseo al Monumental: Perdió 4-1, consagrándose como la primera selección brasileña en perder los dos partidos frente al clásico rival, la primera en recibir 4 goles en un partido de eliminatorias y la primera en terminar en quinta posición en una clasificación al Mundial .

Amistoso internacional - Japón - Brasil Foto: REUTERS

Ahora se suma otra marca más al libro de los récords: la selección nipona le dio vuelta el partido a los dirigidos por Ancelotti y, por primera vez (de nuevo), gritó victoria frente a Brasil. Ahora, buscan tarotistas, brujas y otras recetas esotéricas para, de una buena vez, limpiarse las malas energías.