Imperdible: la comedia ácida de Disney+ que muestra hasta dónde puede llegar un matrimonio al borde del colapso

La plataforma presenta una historia que combina rivalidad, sarcasmo y drama emocional para mostrar cómo la vida en pareja puede convertirse en un campo de batalla. Conocé la trama.

"Los Roses", película. Foto: Disney.

La plataforma de streaming Disney+ vuelve a sorprender con un estreno que se anima a explorar los rincones más incómodos de la vida en pareja. “Los Roses”, la nueva adaptación de la emblemática historia originalmente popularizada en los años 80, propone una mirada renovada sobre las tensiones matrimoniales contemporáneas, combinando humor negro, sarcasmo y una dosis controlada de drama emocional.

Lejos de la fantasía luminosa habitual del estudio, esta producción se sumerge en un universo doméstico donde la armonía es una fachada y los acuerdos afectivos se encuentran al límite de su resistencia.

"Los Roses", película. Foto: Disney Latino.

Con una puesta en escena filosa y un guion que apuesta por la fricción constante, la película plantea una pregunta que atraviesa toda la narración: ¿qué ocurre cuando la competencia interna invade cada espacio del hogar?

¿De qué trata la película “Los Roses”?

La historia sigue a Ivy y Theo, una pareja que parece funcionar a simple vista, pero que esconde tensiones acumuladas durante años. Ambos intentan sostener una convivencia que se deshace a medida que sus ambiciones personales comienzan a chocar con más fuerza.

Carreras que avanzan por caminos opuestos, frustraciones no resueltas y expectativas imposibles se combinan en un conflicto emocional que termina por detonar.

A medida que las exigencias profesionales aumentan, el vínculo se vuelve un duelo permanente. La película se encarga de mostrar con precisión cómo los pequeños conflictos cotidianos pueden convertirse en batallas cuando no hay comunicación. El hogar, que debería ser un refugio, se vuelve un territorio de guerra donde el sarcasmo funciona como arma y el humor negro como antídoto.

El film retoma el concepto original de la historia, pero lo revisa con una sensibilidad acorde al presente. En esa combinación, “Los Roses” encuentra su sello propio: un tono que revela cómo las parejas pueden desmoronarse sin necesidad de grandes escándalos, sino a partir de pequeñas fracturas emocionales acumuladas.

"Los Roses", película. Foto: Disney.

El reparto es uno de los puntos más fuertes de la película. Con Olivia Colman y Benedict Cumberbatch encabezando la historia, la propuesta suma además a Andy Samberg, Allison Janney, Belinda Bromilow, Sunita Mani, Ncuti Gatwa, Jamie Demetriou, Zoë Chao y Kate McKinnon.

Con un enfoque provocador y una estética cuidada, el film se posiciona como una de las apuestas más destacadas del catálogo reciente de Disney+.