Llega el fin de semana y Disney+ se convierte en una gran aliada para sumergirse en las mejores historias. La plataforma ofrece títulos cargados de emociones: algunas comedias que son ideales para disfrutar en familia y otras películas o series que te mantendrán al filo del sillón con sus giros inesperados.

En ese sentido, “Terapia Alternativa” es una serie argentina con dos temporadas que supo mezclar drama y comedia, y es protagonizada por Carla Peterson, Benjamín Vicuña y la China Suárez.

De qué se trata “Terapia Alternativa”

“Elías y Malena son una pareja de amantes que le presenta un inusual desafío a la excéntrica y joven terapeuta Selva. En lugar de querer resolver sus problemas para fortalecer la relación, como el común de las parejas que acude a este tipo de expertos, lo que buscan es dejar de estar juntos y terminar con las mentiras a sus familias”, es la sinopsis oficial de Disney+.

“El resultado es una tragicomedia en la que los protagonistas se embarcan en una terapia estrafalaria y poco ortodoxa que traspasa todos los límites éticos y que obsesiona a Selva al punto de hacerla cuestionar y reinventar su forma de entender la terapia”, agrega.

La serie sigue a Selva Pérez Salerno, una psicóloga poco convencional que sufre un giro inesperado en su historia cuando Elías y Malena entran a su consultorio: dos son amantes que buscan separarse para seguir con sus matrimonios. A partir de esto, “Terapia Alternativa” explora vínculos complicados, secretos y conflictos afectivos a través de un tono ácido, irónico y emocional.

Sin embargo, lejos de proponer técnicas tradicionales, la psicóloga propone soluciones poco ortodoxas que no solo exponen las contradicciones de sus pacientes, sino también sus propias dudas y límites personales.

Todas las sesiones se convierten en una puerta para hablar sobre el amor, la infidelidad y el deseo, mientras la terapeuta intenta mantener el control de una dinámica que se vuelve cada vez más caótica.

Por otro lado, la segunda temporada de la serie amplía más su mirada e incorpora nuevos pacientes y problemáticas, como el poliamor y distintas configuraciones familiares. La psicóloga vuelve a enfrentarse a problemas que desafían sus estrategias profesionales y la llevan a revisar su pasado, mezclando comedia y drama.

Elenco de “Terapia Alternativa”