Streaming: la serie de 15 temporadas que sigue atrapando con su universo de monstruos, demonios y cazadores

A lo largo de los años logró convertirse en un fenómeno mundial gracias a su historia de fantasía y terror, además de sus personajes emocionantes. Dónde verla.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
lunes, 24 de noviembre de 2025, 11:17
Supernatural, serie.
Supernatural, serie.

Una de las series favoritas del público amante de las historias de fantasía y terror es “Supernatural”. Es un título ideal para maratonear durante un fin de semana largo, ya que cuenta con 15 temporadas y episodios que atrapan al espectador minuto a minuto.

La serie, creada por Eric Kripke y disponible en HBO Max y Prime Video, sigue cautivando tanto a los fans que la siguen desde sus inicios en 2005 como a quienes recién descubren la historia de los hermanos Winchester dentro del catálogo de streaming.

“Los hermanos Winchester luchan contra amenazas sobrenaturales mientras buscan venganza por la muerte de su madre a manos de una fuerza demoníaca”, es la sinopsis oficial de HBO Max.

Supernatural, serie.

De qué se trata “Supernatural”

La historia se centra en Sam y Dean Winchester, dos hermanos que fueron criados para cazar criaturas sobrenaturales luego de que una tragedia cambiara por completo el destino de su familia.

A lo largo de los capítulos se enfrentan a demonios, fantasmas, vampiros, ángeles, brujas y amenazas apocalípticas, mientras intentan mantener su vínculo en medio de un camino marcado por peligros constantes, pérdidas y decisiones muy complicadas.

Supernatural, serie.

Además, uno de los motivos por los que “Supernatural” se convirtió en un fenómeno mundial es la química entre sus protagonistas, los actores Jensen Ackles y Jared Padalecki. Su dinámica, junto con un fandom extremadamente fiel que se mantiene activo en redes y convenciones alrededor del mundo, ayudó a que la serie trascendiera la pantalla.

Supernatural, serie.

Además, su estructura narrativa combina episodios autoconclusivos con argumentos que se desarrollan a lo largo de varias temporadas, lo que le permitió expandir su universo y explorar distintas mitologías.

Por otro lado, otra característica de “Supernatural” es que puede pasar del terror al humor en cuestión de segundos, pero sin perder identidad.

Supernatural, serie.

A más de 20 años de su estreno, con su mundo lleno de misterio, aventura y sus personajes emocionantes, “Supernatural” sigue sumando fanáticos y consolidándose mundialmente como una de las mejores series de terror.