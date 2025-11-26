Drama familiar, suspenso y romance: cuándo se estrena en Telefe la serie turca aclamada por su elenco estelar
La ficción, que también está disponible en Prime Video, se convirtió en un fenómeno en Turquía y ahora busca replicar ese éxito en Argentina. ¿Cuándo y a qué hora se estrena en la pantalla chica?
Una de las novelas turcas más vistas del momento es “Aile, lazos de pasión”, gracias a su intensa historia cargada de drama familiar, suspenso y romance. Además de estar disponible en Prime Video, también se podrá ver por la pantalla de Telefe.
La ficción, que fue un fenómeno en Turquía y busca serlo en Argentina, se adentra en un mundo de una familia que está llena de secretos y mucho poder. “Aile, lazos de pasión” llegará a la pantalla chica el próximo lunes 1 de diciembre a las 17:30 horas.
De qué se trata “Aile, lazos de pasión”
“Aslan, el joven líder de la importante familia criminal Soykan, se ve atrapado en sus intentos por equilibrar las necesidades del negocio familiar y los de su vida amorosa con la joven y exitosa psicóloga Devin Akin”, es la sinopsis oficial de la plataforma de streaming.
La historia sigue a Aslan Soykan, un carismático pero oscuro hombre que lidera una de las familias más importantes e influyentes de Estambul. Sin embargo, cuando conoce a Devin Akin, una psicóloga brillante que se mete en su mundo lleno de secretos, su vida da un giro de 360 grados.
Mientras la relación avanza a pasos agigantados, Devin debe enfrentarse a la matriarca, una mujer que ejerce un poderoso control sobre la familia, obligando a Aslan a debatir entre el amor y su lealtad a su clan.
Elenco de la serie
Varias de las estrellas más importantes de Turquía encabezan el elenco de “Aile, lazos de pasión”, como lo son:
- Kıvanç Tatlıtuğ (Aslan Soykan)
- Serenay Sarıkaya (Devin Akin)
- Nur Sürer (Hülya Soykan)
- Yüsra Geyik (Yagmur)
- Nejat İşler (Cihan Soykan)
Tráiler de “Aile, lazos de pasión”
En definitiva, esta serie turca, producida por Ay Yapım y distribuida por Madd Entertainment para más de 140 países, es aclamada por el público gracias a su guion y a las actuaciones de gran nivel, que ofrecen a los televidentes un drama con giros inesperados y lo difícil que se tornan las dinámicas familiares cuando hay secretos y problemas.