Drama familiar, suspenso y romance: cuándo se estrena en Telefe la serie turca aclamada por su elenco estelar

La ficción, que también está disponible en Prime Video, se convirtió en un fenómeno en Turquía y ahora busca replicar ese éxito en Argentina. ¿Cuándo y a qué hora se estrena en la pantalla chica?

Aile: Lazos de Pasión. Foto: Prime Video.

Una de las novelas turcas más vistas del momento es “Aile, lazos de pasión”, gracias a su intensa historia cargada de drama familiar, suspenso y romance. Además de estar disponible en Prime Video, también se podrá ver por la pantalla de Telefe.

La ficción, que fue un fenómeno en Turquía y busca serlo en Argentina, se adentra en un mundo de una familia que está llena de secretos y mucho poder. “Aile, lazos de pasión” llegará a la pantalla chica el próximo lunes 1 de diciembre a las 17:30 horas.

De qué se trata “Aile, lazos de pasión”

“Aslan, el joven líder de la importante familia criminal Soykan, se ve atrapado en sus intentos por equilibrar las necesidades del negocio familiar y los de su vida amorosa con la joven y exitosa psicóloga Devin Akin”, es la sinopsis oficial de la plataforma de streaming.

La historia sigue a Aslan Soykan, un carismático pero oscuro hombre que lidera una de las familias más importantes e influyentes de Estambul. Sin embargo, cuando conoce a Devin Akin, una psicóloga brillante que se mete en su mundo lleno de secretos, su vida da un giro de 360 grados.

Mientras la relación avanza a pasos agigantados, Devin debe enfrentarse a la matriarca, una mujer que ejerce un poderoso control sobre la familia, obligando a Aslan a debatir entre el amor y su lealtad a su clan.

Elenco de la serie

Varias de las estrellas más importantes de Turquía encabezan el elenco de “Aile, lazos de pasión”, como lo son:

Kıvanç Tatlıtuğ (Aslan Soykan)

Serenay Sarıkaya (Devin Akin)

Nur Sürer (Hülya Soykan)

Yüsra Geyik (Yagmur)

Nejat İşler (Cihan Soykan)

Tráiler de “Aile, lazos de pasión”

En definitiva, esta serie turca, producida por Ay Yapım y distribuida por Madd Entertainment para más de 140 países, es aclamada por el público gracias a su guion y a las actuaciones de gran nivel, que ofrecen a los televidentes un drama con giros inesperados y lo difícil que se tornan las dinámicas familiares cuando hay secretos y problemas.