Bandana y una “maldita noche” para volver a brillar: cuántos reencuentros atravesaron y cómo está la relación entre ellas

La historia de la banda femenina devenida del reality musical “Popstars” está lejos de ser lineal. Desde su formación en 2001 hasta su separación, pasando por algunas reuniones y otros choques internos, el grupo argentino vive otra vez una montaña rusa emocional que marca su nuevo reencuentro por los 25 años.

Bandana estaba integrado por Lourdes, Lissa, Virginia, Ivonne y Valeria. Foto: PopStars.

Hace más de dos décadas que el fenómeno pop femenino Bandana se posicionó dentro de la música nacional, pero su nombre todavía enciende pasiones. Este mes de noviembre, las integrantes Lissa Vera, Lourdes Fernández (Lowrdez), Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha celebrarán los 25 años de su formación en la fiesta L.A.T.M. +35, organizada por el DJ y productor Tomás “Tommy” Muñoz.

A pesar del anuncio triunfal, no todo es armonía para este regreso: una de las integrantes más emblemáticas, Lissa Vera, dejó expuestas sus quejas y descontentos, dando a entender que la relación entre las cuatro “no está en su mejor momento”. A continuación, presentamos un repaso por las idas y vueltas del exitoso grupo que, fuera del glamour y de los reflectores de los escenarios, enfrenta internas cada vez más difíciles de solucionar.

El regreso de Bandana no incluye a Ivonne Guzmán, quien se separó por motivos personales y se encuentra abocada a otros proyectos musicales. Foto: NA.

Tres reencuentros clave de Bandana

Desde su separación, Bandana ha protagonizado al menos tres momentos clave de reencuentro:

2004 – La despedida oficial: su último disco en vivo, Hasta siempre, fue registrado en el Teatro Gran Rex y fue el cierre de una exitosa era.

2016 – “Bandana, la vuelta”: tras doce años de espera de sus fanáticos más fieles, Lissa, Lourdes, Valeria y Virginia volvieron a los escenarios con un álbum que reversiona sus clásicos, aunque sin Ivonne Guzmán, quien decidió no sumarse.

2025 – El reencuentro por los 25 años: el más reciente anuncio confirmó su regreso para una fecha sorpresa en noviembre. Nuevamente, sin Ivonne Guzmán, quien triunfa como vocalista de La Delio Valdez y dejó en claro en reiteradas ocasiones que su vínculo con Bandana ya estaba cerrado.

Aunque Ivonne fue parte de su historia original, su ausencia en los encuentros recientes fue más que notable. Según distintos medios, ella fue quien decidió continuar por su propio camino, con otros proyectos ajenos a Bandana.

El grupo se formó en 2001 después del concurso de televisión "Popstars", el cual buscaba formar un exitoso grupo musical femenino.

Las tensiones internas y las grietas detrás de la nostalgia

En una entrevista, Lissa Vera explicó: “Quiero aclarar algo: Bandana no tiene manager. Nadie maneja Bandana”. Además, acusó que las rodea “gente non santa” que se acercó al grupo para “sacar provecho personal”: “Varios ya los limpiamos. No estamos para que nos coman vivas”.

Además, fue muy clara respecto a su grado de compromiso: “Estoy obligada a hacer el show del domingo, pero no estaba obligada a hacer todo lo demás”, refiriéndose a entrevistas, notas y apariciones promocionales que generan tensiones entre las integrantes. En sus palabras, sólo confía en su representante, su hermano.

Un detalle que no pasó desapercibido fue el siguiente: reveló que la marca Bandana está dividida entre tres de ellas (Lissa, Lourdes y Valeria), lo que les da autonomía para trabajar por separado si así lo quieren.

Lissa y Lowrdez de Bandana. Foto: NA.

Viejas heridas y reconciliaciones emocionales

El reencuentro no solo implica volver a cantar clásicos como “Llega la noche” y “Maldita noche”, sino también reconciliaciones dolorosas. Uno de los capítulos más tensos de su historia reciente involucra una denuncia: Lissa Vera acusó al exnovio de Lourdes, Leandro Esteban García Gómez, por violencia de género. Según Lissa, fue un acto necesario para activar una búsqueda luego de la desaparición de Lourdes.

Aun así, en los ensayos previos al gran show anunciado, las cuatro se mostraron juntas, repasando coreografías, cantando y compartiendo momentos íntimos. En redes de la banda publicaron un video con la frase: “Primer ensayo adentro”, una señal potente de que, más allá de la polémica, el reencuentro ya está en marcha.

El anuncio formal del regreso llegó por parte de Tommy Muñoz: “¡Nuestro reencuentro será también el de ellas! ¿Tenés lista tu bandana para lo que se viene en Buenos Aires?” fueron sus palabras en Instagram, junto a imágenes de las integrantes firmando contrato.

Anuncio del regreso de Bandana. Foto: X (Twitter).

La cita está marcada para el 23 de noviembre. Para muchos fanáticos, será una noche nostálgica, llena de clásicos y emociones, pero también una prueba para ver si las heridas del pasado quedaron atrás.

Bandana no solo regresa con música, sino con historia. A lo largo de los años, sus reencuentros fueron tan celebrados como controversiales, y este nuevo capítulo carga con más peso: no es solo una vuelta para cantar viejos hits, sino un momento para cerrar ciclos y definir cuál será el futuro de la banda.