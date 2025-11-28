Quién era Meche Portillo, la histórica productora de “Intrusos” que murió: el recuerdo de Lussich y Pallares

Los conductores recordaron con cariño a su productora, que padeció una neumonía bilateral.

Meche Portillo, junto a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Foto: Redes sociales

El mundo de la farándula recibió una triste noticia: murió Mercedes “Meche” Portillo, reconocida productora de “Intrusos”. La mujer padeció una neumonía bilateral que llevó a que esté internada en terapia intensiva los últimos días de su vida.

Tanto Adrián Pallares como Rodrigo Lussich habían mencionado la delicada situación que atravesaba su productora, incluso el pasado martes 25 habían solicitado cadenas de oración.

Quién era Meche Portillo, la productora de “Intruss” que murió

Meche Portillo era considerada una pieza clave para el histórico programa “Intrusos”, ya que Lussich la había mencionado como “la cabeza detrás” del éxito de sus contenidos hace seis años.

Incluso se le atribuye la creación de “Los Escandalones”, segmento que encabeza Rodrigo Lussich al aire de “Intrusos”.

Pallares escribió en sus redes: “No lo puedo creer. Nuestra Meche acaba de fallecer, y no encuentro explicación a semejante injusticia de la vida. Una luchadora de siempre, una persona talentosa, buena, cariñosa y por sobre todo amiga de sus amigos, hija amorosa y hermana compañera”.

La despedida de Adrián Pallares a Meche Portillo. Foto: Redes sociales

Además de su labor en la televisión, también integraba la producción de la obra teatral “Socios al desnudo”, encabezada por los propios conductores, y por ese motivo los acompañaba en las giras por el interior del país.

El recuerdo de Lussich con Meche Portillo

Asimismo, la relación entre Portillo y los conductores trascendía lo laboral. Lussich recordó que se conocían hace 30 años, por lo que para él era una “compañera, amiga y hermana”.

En uno de los mensajes que compartió en sus redes sociales, el conductor recordó un viaje por Nueva York en el que ella le comentó que allí se sentía “más libre” y “menos mirada”.

Meche Portillo junto a Rodrigo Lussich. Foto: Redes sociales

El conductor describió cómo habían caminado juntos por la ciudad con tranquilidad, sin prestar atención a la mirada de terceros, y mencionó que esas experiencias formaban parte de una historia en común que incluía “escenarios y pantallas”.

El día que hicieron pública la gravedad del cuadro, recordó detalló que la productora se había descompensado al volver de una salida de trabajo en Jujuy. Y agregó que se encontraba en terapia intensiva, intubada, conectada a un respirador y luchando por su vida.