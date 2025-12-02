Lealtades divididas, traiciones y sentimientos: el k-drama de Disney+ protagonizado por Jisoo de Blackpink que no te podés perder

Las producciones surcoreanas lograron insertarse en las plataformas de streaming y ser de las más vistas por los usuarios alrededor del mundo, sumando millones de seguidores y fanáticos.

Snowdrop. Foto: Disney+

Las producciones surcoreanas lograron crecer notablemente en el último tiempo, sumando millones de seguidores y fanáticos al rededor del mundo. Una de las plataformas que se sumó a la ola fue Disney+, ampliando su catálogo con ficciones que responden a la demanda global.

Entre los k-dramas más destacados está “Snowdrop”, una serie que mezcla romance con el clima político turbulento de la Corea del Sur de los años 80, una etapa marcada por la agitación social y el avance del movimiento democrático.

Snowdrop. Foto: Disney+

Además, la producción logró ser de las más vistas porque una de las protagonistas es Jisoo, integrante de la banda Blackpink. Lanzada en 2021 por la cadena JTBC, la serie llegó al streaming para alcanzar audiencias mucho más amplias.

De qué trata “Snowdrop”

La serie coreana está ambientada en los años 80, una fecha importante en la historia contemporánea del país. La historia sigue los conflictos de una generación joven que es atravesada por ideales, represión y emociones que quieren abrirse camino incluso en los escenarios más complicados.

Snowdrop. Foto: Disney+

Eun Young-ro (interpretada por Jisoo de Blackpink) es estudiante de literatura y vive en un internado femenino repleto de reglas duras y en vigilancia constante.

Sin embargo, sus días cambian rotundamente cuando Lim Soo-ho (Jung Hae-in) se cruza en un camino, un joven herido y perseguido que necesita esconderse. Ella, una persona empática y siempre dispuesta a ayudar, lo ayuda a esconderse en el internado sin pensar lo que podría suceder ni el impacto que tendrá en su vida y en la de sus compañeras.

Snowdrop. Foto: Disney+

A lo largo de los 16 capítulos, la trama revela secretos ocultos sobre Lim Soo-ho, cuya aparición parece no ser una casualidad y está relacionada con operaciones clandestinas, espionaje y las tensiones entre Corea del Sur y Corea del Norte.

La relación entre ambos está llena de dilemas, lealtades divididas, traiciones y sentimientos imposibles, en un contexto social que está a punto de estallar.

Snowdrop. Foto: Disney+

Tráiler de “Snowdrop”

Reparto de “Snowdrop”