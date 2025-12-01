Disney+ en modo Navidad: 5 películas para entrar en clima festivo y maratonear el fin de semana largo

Las plataformas de streaming comienzan a destacar sus películas navideñas a pocos días de las fiestas de fin de año. Mirá los tráileres.

El Extraño Mundo de Jack. Foto: Disney+

Aunque los canales de cable empiezan a emitir películas navideñas casi un mes antes, en las plataformas de streaming están disponibles todo el año. Eso permite elegir el tipo de historia que más nos guste: comedia, drama, algo familiar o incluso alguna con un toque de suspenso.

A continuación te presentamos 5 películas de Navidad disponibles en Disney+:

1. “La Magia de la Navidad” (2023)

Esta comedia de Navidad sigue la historia de Eddie Garrick, un trabajador de servicios sociales que no tiene espíritu navideño a raíz de sufrir una experiencia traumática en su infancia. Mientras intenta pasar una Nochebuena tranquila junto a su hija, en su camino se cruza con un hombre excéntrico que asegura ser el verdadero Papá Noel.

La Magia de la Navidad. Foto: Disney+

Luego de este encuentro, ambos se ven envueltos en una serie de situaciones disparatadas que están obligados a enfrentarse a sus propios prejuicios y a reconectar con las cosas que realmente importan. La película combina humor familiar, aventuras nocturnas y un mensaje sobre la importancia de las segundas oportunidades, ideal para ver en la previa de la Navidad.

2. “El Diario de Greg: ¡Navidad Sin Salida!” (2023)

En esta película animada de Disney+, Greg Heffley está decidido a pasar una Navidad perfecta, pero algunos contratiempos amenazan con arruinar sus planes. Sin embargo, todo empeora cuando una tormenta de nieve deja a su familia encerrada en casa, justo después de que Greg accidentalmente dañara una máquina quitanieves junto a su mejor amigo Rowley.

Con la culpa a flor de piel y el miedo constante de que lo descubran y no recibir el regalo de Navidad que tanto quiere, Greg intenta mantener la situación bajo control mientras convive con el caos familiar típico de los Heffley. El especial navideño combina humor ágil, situaciones incómodas y la inconfundible personalidad del protagonista, ofreciendo un retrato divertido y caótico de las fiestas.

3. “Amadrinhada” (2020)

Amadrinhada. Foto: Disney+

La película sigue a Eleanor, una aprendiz de hada madrina que no quiere aceptar que su profesión desaparece poco a poco. Para demostrar que la magia aún tiene un lugar en el mundo, decide ayudar a Mackenzie, una mujer adulta que perdió la ilusión de vivir “felices por siempre” tras sufrir un golpe emocional.

Sin entender cómo funciona la vida real, Eleanor irrumpe en su rutina y provoca una serie de momentos desopilantes mientras intenta cumplir sus deseos, aunque estos ya no sean los de una princesa de cuento. La historia mezcla humor, ternura y un mensaje sobre redefinir finales felices, con una ambientación navideña que le da un toque cálido y festivo.

4. “Una Navidad con Los Muppets” (1992)

En “Una Navidad con Los Muppets”, una adaptación musical del clásico de Charles Dickens, los Muppets recrean la historia del avaro Ebenezer Scrooge, interpretado por Michael Caine, quien recibe la visita de los fantasmas de las Navidades Pasadas, Presentes y Futuras. A través de estos encuentros, Scrooge revive momentos clave de su vida, descubre el verdadero significado de la Navidad.

Una Navidad con Los Muppets. Foto: Disney+

La película se destaca por su mezcla de humor, emoción y números musicales, además de la calidez que aportan los personajes como Kermit y Miss Piggy.

5. “El Extraño Mundo de Jack” (1993)

Este clásico, producido por Tim Burton, sigue la vida Jack Skellington, el Rey Calabaza de Halloween Town, quien vive cansado de repetir cada año la misma festividad. Al descubrir accidentalmente la Navidad, queda enamorado por su espíritu alegre y decide replicarla en su propio mundo, aunque sin entender mucho su significado.

El Extraño Mundo de Jack. Foto: Disney+

Con la ayuda —y el caos— de los habitantes de Halloween, Jack secuestra a Papá Noel e intenta hacerse cargo del festejo, provocando un choque tan divertido como oscuro entre ambas tradiciones.