Prime Video tiene uno de los mejores k-dramas: cuál es la miniserie que mezcla comedia, estafas y drama en 12 capítulos

Las series coreanas ganaron terreno en las plataformas de streaming gracias a la gran recepción del público. Mirá el tráiler.

La Reina de La Confianza. Foto: Prime Video.

Las series coreanas son las nuevas propuestas de las plataformas de streaming gracias a la buena recepción que tienen por parte de los usuarios. En ese sentido, Prime Video tiene en su catálogo “La reina de la confianza”, una miniserie de 12 capítulos que es furor en la plataforma.

La producción, que supo mezclar acción, drama y comedia, está dirigida por Nam Ki-hoon y producida por el estudio TME Group. Los principales protagonistas son los actores Park Min-young, Park Hee-soon y Joo Jong-hyuk.

De que se trata “La reina de la confianza”

“En un mundo de astutos villanos y víctimas silenciosas, tres estafadores enfrentan la avaricia con estilo. Roban a los malos y no buscan venganza. ¿Y si el crimen fuera un juego y la justicia un ingenioso truco? Bienvenido al mundo de ‘La reina de la confianza’. Conoce a Yi-rang, la encantadora líder, a James, el experto, y a Gu-ho. Nunca confíes en lo que ves y nunca te enamores de un estafador”, es la sinopsis oficial de Prime Video.

La historia sigue a Yoon Yi-rang, una mujer que se convierte en la mejor estafadora del mundo gracias a su carisma y su mente brillante. Con el paso del tiempo, la mujer desarrolla planes y mentiras con todos los detalles para engañar a hombres poderosos y corruptos.

Ella no solo son para mentir, sino que también sabe utilizar la confianza como un arma poderosa. Junto a ella aparece Myung Gu-ho, un joven que aporta un lado más humano a la historia. El hombre, con su carácter más amable y cálido, equilibra la frialdad de las mentiras de Yoon.

La química que lograron ambos forma parte de la tensión de la serie, mostrando que incluso en un mundo lleno de mentiras también puede haber empatía.

El otro protagonista es James, un personaje con un pasado sólido que demuestra seguridad y experiencia. Su presencia ayuda a reforzar el equipo y agrega estabilidad en los riesgos de cada golpe.

La serie es ágil, entretenida y con giros inesperados en cada capítulo, ideal para el público fanático de los dramas coreanos.