MasterChef Celebrity: el nuevo eliminado se quebró y contó los trastornos alimenticios que sufrió

El último eliminado contó los conflictos que sufrió con la alimentación y cómo el reality de cocina lo ayudó a salir adelante.

MasterChef Celebrity Argentina. Foto: Telefe.

La última gala de eliminación de MasterChef Celebrity vivió un momento de mucha emoción luego de la salida de Alex Pelao, quien habló de los trastornos alimenticios que sufrió.

Este miércoles, el humorista fue descalificado tras su cruce con Marixa Balli, y el jurado eligió su sándwich de lomo con ensalada como el peor plato de la noche.

Antes de irse y después de recibir el agradecimiento de los chefs por la alegría transmitida en todas las galas, el participante se quebró y contó sus problemas de alimentación.

Alex Pelao en MasterChef. Foto: Telefe.

“Estoy muy agradecido. Me cuesta mucho bajar y salir un poco de la cáscara que se va armando”, confesó Alex Pelao mientras Wanda Nara intentaba consolarlo.

MasterChef Celebrity: la revelación personal de Alex Pelao antes de abandonar el reality

En ese emotivo contexto, Alex Pelao valoró el proceso vivido en MasterChef y reveló su lucha personal. “Tuve siempre muchos conflictos y trastornos alimenticios. A partir de la experiencia de estar en MasterChef mejoré mi vínculo con el momento de comer, conecté más, le empecé a dar una cuota de valor. Me capitalizo en eso...”, contó.

En su discurso destacó que el programa, enfocado en el arte culinario, le sirvió como una terapia involuntaria y le permitió crear un vínculo más saludable con la comida y con el grupo de compañeros y producción.

“Gracias por animarnos y empujarnos a romper miedos, a ellos por la buena onda y la palmada en la espalda...”, dijo el cordobés en su cierre. Aunque Alex sintió “impotencia y enojo” por no haber podido hacer un plato a la altura de la consigna, se fue con la tranquilidad de haber disfrutado la competencia y la esperanza de un posible regreso en el repechaje.