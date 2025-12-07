Asesinos y herencias ocultas: de qué trata el k-drama que arrasa en Disney+

La miniserie surcoreana de acción, misterio y drama familiar sigue sumando visualizaciones en la plataforma de streaming y consolida el auge global del thriller asiático. Mirá el tráiler.

A shop for Killers, K-Drama. Foto: Disney+

El auge de las series coreanas continúa su expansión global, y uno de los títulos que dejó una huella imborrable y que sigue sumando visualizaciones este año es "A Shop for Killers" (Negocio Letal) el thriller que redefinió el género en las plataformas de streaming.

Originalmente estrenada a comienzos del año pasado en Star+, la miniserie forma parte del catálogo de Disney+ tras la unificación de ambas plataformas en varias regiones.

A shop for Killers, K-Drama. Foto: Disney+

Basada en la novela The Killer’s Shopping Mall de Kang Ji-young, la historia fue adaptada y dirigida por Lee Kwon, quien ya había ganado notoriedad en Corea del Sur por su destreza en el género policial.

La trama combina elementos del suspenso, el drama y el crimen organizado, alejándose de las fórmulas románticas que históricamente caracterizaron al k-drama y consolidándose como una apuesta fuerte dentro del catálogo internacional.

Disney+: de qué trata el k-drama “Negocio Letal”

La serie gira en torno a Jeong Ji-an, una joven que, tras la repentina muerte de su tía, descubre que la mujer llevaba una doble vida como propietaria de una tienda especializada en suministrar equipamiento a asesinos y criminales.

K-drama " A shop for Killers". Foto: Disney+.

Al regresar a la casa familiar, Ji-an se ve envuelta en una brutal persecución que la obliga a desenterrar verdades familiares ocultas mientras lucha por sobrevivir.

El protagonista masculino es interpretado por el Lee Dong-wook, quien encarna al tío de Ji-an. El actor, conocido por sus trabajos en Goblin, Strangers from Hell y Bad and Crazy, demuestra aquí un registro dramático más oscuro y maduro.

Con solo ocho episodios, la miniserie se convirtió en un fenómeno no solo en Corea del Sur, sino también en América Latina, donde las producciones coreanas encontraron una base de seguidores en constante crecimiento.

Desde su incorporación al catálogo de Disney+, “Negocio letal” fue descubierta por nuevas audiencias, y se posiciona como una de las producciones más vistas del primer trimestre del año en la categoría “internacional”.

Con una creciente demanda de thrillers asiáticos y una audiencia global cada vez más abierta a explorar narrativas distintas, esta serie representa un ejemplo del potencial de la industria coreana para ofrecer contenido innovador y entretenido.