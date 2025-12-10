Prime Video: de qué se trata la película de acción navideña con Dwayne Johnson que todos están viendo en streaming

El actor de Hollywood protagoniza un filme referido a la Navidad pero que también combina acción, aventura y fantasía. Mirá el tráiler.

Código: Traje Rojo. Foto: Prime Video.

La Navidad está muy cerca y las películas y series referidas a las fiestas de fin de año comienzan a ser tendencia. En esta oportunidad, Prime Video tiene en su catálogo a “Código: Traje Rojo”, una película navideña protagonizada por los actores de Hollywood Dwayne Johnson y Chris Evans que combina comedia, aventuras y fantasía.

Si bien se estrenó en noviembre del año pasado, ya comenzó a ser una de las más vistas en la actualidad por su historia navideña que mezcla acción y aventura. Además, “Código: Traje Rojo” es considerada como la primera de una franquicia de películas de acción con temática de Navidad.

Código: Traje Rojo. Foto: Prime Video.

De qué se trata “Código: Traje Rojo”

“Tras el secuestro de Santa Claus, el encargado de seguridad del polo norte deberá trabajar con el cazarrecompensas más infame del mundo en una misión internacional llena de acción para salvar la Navidad”, es la sinopsis oficial de Prime Video.

La historia sigue a Santa Claus, que es secuestrado misteriosamente a pocos días de que empiece la Navidad. Para salvarlo, el Polo Norte manda a su jefe de seguridad, Callum Drift, un agente acostumbrado a resolver temas complicados a la fuerza. Sin embargo, para esta misión deberá aliarse con Jack O’Malley, un cazarrecompensas carismático, impulsivo y con métodos poco convencionales.

Código: Traje Rojo. Foto: Prime Video.

La aventura de salvar a Santa Claus los lleva a distintas partes del mundo y a enfrentarse a villanos, criaturas y fuerzas que forman parte de la mitología navideña. Entre ellas aparece Grýla, una figura legendaria que suma un toque de fantasía oscura a la película.

Elenco de “Código: Traje Rojo”

Dwayne Johnson como Callum Drift.

Chris Evans es Jack O’Malley.

Kiernan Shipka interpreta a Grýla.

Lucy Liu como Jacqueline Frost.

Mary Elizabeth Ellis es Olivia.

Tráiler de la película