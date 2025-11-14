“Homo Argentum” llega al streaming: dónde y cuándo se estrena la película de Guillermo Francella

Disney+ confirmó la fecha de estreno en su plataforma del film argentino que rompió la taquilla en los cines.

Los distintos personajes de Guillermo Francella en HOMO ARGENTUM. Foto: Star+

Después de arrasar en la taquilla de los cines y convertirse en un materia de debate, la película protagonizada por Guillermo Francella, “Homo Argentum”, ya tiene fecha de estreno en el servicio de streaming. Disney+ confirmó que la película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat llegará en exclusiva al servicio de streaming el 16 de enero de 2026.

Desde su estreno, el film logró una convocatoria masiva en los cines del país, alcanzando casi los 2 millones de espectadores. Debido a esta gran afluencia de público, "Homo Argentum" continúa disponible en las salas argentinas para que las audiencias puedan disfrutarla en la pantalla grande, antes de su llegada el próximo año a la sección de Hulu, la nueva marca de entretenimiento general dentro de Disney+.

El filme estrena en Disney+ en América Latina, luego de pasar por los cines de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador y Paraguay; y de proyectarse en el Festival Internacional de Cine de Roma, donde fue recibida con una ovación de aplausos de pie de varios minutos y un reconocimiento contundente del público italiano que demostró gran empatía con el film.

Con una estructura narrativa que interpela al espectador y una mirada crítica sobre la sociedad, Homo Argentum trasciende lo local para convertirse en una propuesta que no tiene fronteras.

Homo Argentum. Foto: Star Distribution.

La película, producida por Pampa Films, se presenta como una invitación a pensar, debatir y emocionarse, una propuesta única que pone el cine argentino al centro de la conversación en cada territorio de la región.

De qué se trata “Homo Argentum”

Guillermo Francella tiene distintos personajes en la película entre los cuales se encuentran un director de cine reconocido a nivel internacional, un vendedor callejero de dólares en la calle Florida, un padre de familia de clase media, un multimillonario, un cura villero, un hombre tatuado, un vendedor de autos con un cliente acosador y un guardia de seguridad.

“Homo Argentum” remite a películas como “Los Monstruos”, “Un burgués pequeño, pequeño”, “Los desconocidos de siempre” o “Los nuevos monstruos”, entre otras joyas de la comedia italiana, de la que el actor y los directores son admiradores, pero con el tono e impronta que son el sello distintivo de la filmografía de los directores.