MasterChef Celebrity 2025: quién es el nuevo eliminado del reality de cocina

El reality de cocina de Telefe tuvo una nueva gala de eliminación, por lo que un famoso quedó fuera de competencia.

MasterChef Celebrity. Foto: Telefe

Este miércoles MasterChef Celebrity sumó un nuevo eliminado. Luego de la descalificación de Alex Pelao, el séptimo de la temporada, los platos se volvieron más exigentes y en la última gala los participantes tuvieron que realizar una receta donde el ingrediente fundamental era el huevo.

Este martes se había completado la lista de participantes que lograron subir al balcón. Entre ellos se sumaron Evangelina Anderson y Miguel Ángel Rodríguez, quienes destacaron con sus platos en un desafío que los obligaba a fusionar la gastronomía argentina con la de un país elegido al azar.

Eugenia Tobal fue eliminada de MasterChef Celebrity. Foto: Telefe

Además, los cocineros que debieron sorprender con su plato para seguir en la competencia fueron Momi Giardina, Andy Chango, Eugenia Tobal, Sofía “La Reini” Gonet, Ian Lucas, Sofía Martínez, Emilia Attias y La Joaqui.

De esta forma, la nueva eliminada de MasteChef Celebrity fue Eugenia Tobal tras quedar junto a “La Reini” como los peores platos de esta gala de eliminación.

El reemplazo de Damián Betular en MasterChef Celebrity

Damián Betular se ausentó de MasterChef Celebrity en las últimas galas y su reemplazo fue Santiago Giorgini, un chef formado en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG) cuya carrera profesional comenzó en el mundo gastronómico.

Trabajó en restaurantes reconocidos como “Lo de Tere” en Punta del Este, “Cholila” en Puerto Madero y “Boreal” en Buenos Aires, y hasta pasó por la cocina del reconocido restaurante del País Vasco del chef Martín Berasategui.

Santiago Giorgini es el reemplazante de Damián Betular en MasterChef. Foto: Telefe

Con el tiempo, Giorgini se consolidó como figura televisiva, donde participó en programas de cocina de canales como Utilísima, en ciclos como “Alé Alé”, “Escuela de Cocina” o “3 Minutos”, pasó por radio en “Al Pie del Carbón”, fue parte de “Cocineros Argentinos” en la TV Pública y desde 2015 integra el equipo de cocineros de “La Peña de Morfi” y otros formatos de Telefe.