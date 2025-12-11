Se anunció la grilla oficial del Rock en Baradero 2026: fecha del festival, precio de las entradas y todos los artistas confirmados

En una nueva edición de Rock en Baradero, 29 bandas y artistas se presentan en escena en la ciudad capital del rock argentino.

El festival tendrá una amplia grilla de artistas. Foto: Prensa Rock En Baradero

El festival de música Rock en Baradero anunció su line up de la edición 2026: será el 3 y 4 de abril en el Anfiteatro Municipal y presentará artistas de gran trayectoria como Babasónicos, Rata Blanca y Las Pelotas, además de artistas que están marcando la escena actual.

La República del Rock será sacudida una vez más con pura música. Un predio pensado para vivir dos jornadas memorables. Una grilla histórica, múltiples escenarios, decenas de bandas, variedad de propuestas culturales, artísticas y gastronómicas que darán vida a un fin de semana ideal.

Rock en Baradero Foto: CZ Comunicación

Baradero, epicentro de este legendario ritual argentino invita nuevamente a congregarse junto al río, a dejar el ruido de las ciudades, parar el reloj y planificar dos días a puro disfrute. Las entradas están disponibles por Live Pass.

Grilla 2026: todos los artistas anunciados para el Rock en Baradero

Los artistas con una larga trayectoria que fueron anunciados son:

Babasónicos

Rata Blanca

Las Pelotas

La Vela Puerca

Los Pericos

Catupecu Machu

Turf

Kapanga

Eruca Sativa

Guasones

Camionero

El Kuelgue

El Mató A Un Policía Motorizado

Marilina Bertoldi

La Delio Valdez

Peces Raros

El Plan de La Mariposa

El Zar

Gauchito Club

Los Espíritus

Los Tabaleros

Florian

Kill Flora

Terapia

Seda Carmin

Boyler

Juan Baro

Babasónicos Foto: Guido Adler

En su última edición 2025, Rock en Baradero reunió a 25 mil fanáticos que agotaron las entradas y celebraron el rock argentino. El icónico ritual se sigue proponiendo como escenario de una comunidad cultural única. Hermanando generaciones de públicos pero también de artistas, dando lugar a nuevos talentos y rindiendo honores a los legendarios músicos, el “encuentro” es la clave de Rock en Baradero y lo convierte en uno de los festivales más importantes de Argentina.

Rock en Baradero Foto: CZ Comunicación

Rock en Baradero 2026: cuánto salen las entradas

Las entradas para la edición 2026 de Rock en Baradero se venden con un precio que arranca en $200.000 por ambos días, sumado al cargo de servicio. Próximamente publicarán los precios que faltan en la página oficial de venta, que es es LivePass.