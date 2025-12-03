Festival Buena Vibra 2026: cuándo es, precio de las entradas y la grilla completa de artistas

El festival de música porteño que se volvió un clásico anunció los artistas que se presentarán en su próxima edición con más de una sorpresa.

El festival de música porteño que se volvió un clásico anunció los artistas que se presentarán en su próxima edición con más de una sorpresa. Foto: -

El Festival Buena Vibra anunció su edición 2026 a realizarse el 21 de febrero en Ciudad Universitaria. Entre sus artistas principales se encuentran Wos, El Kuelgue y Emmanuel Horvilleur y se supo el precio de las entradas, fecha del evento y la grilla completa que causó furor en la música.

En una jornada imperdible, el festival busca revalidar la música indie y combinarla con otros géneros. Los artistas emergentes y los consagrados conviven en este día de “buena vibra”.

Festival Buena Vibra Foto: Prensa Buena Vibra

El line up del Festival Buena Vibra 2026

El Kuelgue

Wos

Conociendo Rusia

Marilina Bertoldi

Usted Señalemelo

Emmanuel Horvilleur

Gauchito Club

Silvestre y La Naranja

Camionero

An Espil 442

Bestia Bebé

Vinocio

La Valenti

Festival Buena Vibra Foto: Prensa MP

Además, se presentan DJs y puestos gastronómicos durante todo el día en distintos puntos de Ciudad Universitaria. Esta vez, no contarán con el sistema de pago cashless que caracterizó las ediciones pasadas del festival para priorizar la comodidad de los usuarios. Anteriormente se usaba la pulsera característica y había que cargarla previo al evento.

Festival Buena Vibra 2025. Foto: Prensa

La edición 2026 reafirma el compromiso del festival con la escena local alternativa, impulsando a artistas en ascenso y consolidando a los grandes referentes. Más que un festival, Buena Vibra es una experiencia que trasciende la música y celebra la energía del verano en Buenos Aires.

Dónde y cuándo sacar las entradas

La plataforma de venta de entradas para el Festival Buena Vibra 2026 es Venti y ya se encuentran disponibles. Sólo pueden asistir mayores de 18 años.

Dónde y cuándo sacar las entradas Foto: -.

La preventa y beneficios con descuentos dentro del festival son para personas con la tarjeta NaranjaX.

La gran novedad de esta edición: el consagrado Wos

Valentín Oliva, conocido artísticamente como Wos, es un cantante, músico, actor y freestyler argentino. Ganador de múltiples Premios Gardel, dueño de tres álbumes de estudio y dos EPs, Wos se presentará en la edición 2026 del Festival Buena Vibra.

Wos.

El cantante llenó cinco fechas en el Estadio Obras y una en el Estadio Racing Club, además de otros recintos a nivel nacional e internacional como el Hipódromo de La Plata y el estadio de Argentinos Juniors.

Lanzó este año “Ilussion Supersport”, su último EP de cuatro canciones acompañado por un mediometraje en blanco y negro que profundiza su universo poético y sonoro.

Lo que dejó la edición 2025 del Buena Vibra

En la edición 2025 del Buena Vibra se juntaron Illya Kuryaki and The Valderramas después de 7 años sobre el escenario. Emmanuel Horvilleur y Dante Spinetta conformaban el duo indie-pop argentino que tuvo grandes éxitos.

Festival Buena Vibra 2025 Foto: Prensa

El line up se compuso además de: BANDALOS CHINOS - MARILINA BERTOLDI - LOUTA - EL ZAR - INDIOS - JUANA MOLINA - CINDY CATS - ALEX ANWANDTER - EVLAY - MILITANTES DEL CLIMAX - FELI COLINA - 1915 - ALAN SUTTON - TIGER MOOD - SIG RAGGA - LARA91K - DIETRICH - WINONA RIDERS - SOL ORTEGA - FRANZIZCA - JAZE - CALIOPE FAMILY - MARTTEIN - PABELS - FER MORENO - ANITA B QUEEN - NIÑO MONJA - VARESE.