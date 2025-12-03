Festival Buena Vibra 2026: cuándo es, precio de las entradas y la grilla completa de artistas
El festival de música porteño que se volvió un clásico anunció los artistas que se presentarán en su próxima edición con más de una sorpresa.
El Festival Buena Vibra anunció su edición 2026 a realizarse el 21 de febrero en Ciudad Universitaria. Entre sus artistas principales se encuentran Wos, El Kuelgue y Emmanuel Horvilleur y se supo el precio de las entradas, fecha del evento y la grilla completa que causó furor en la música.
En una jornada imperdible, el festival busca revalidar la música indie y combinarla con otros géneros. Los artistas emergentes y los consagrados conviven en este día de “buena vibra”.
El line up del Festival Buena Vibra 2026
- El Kuelgue
- Wos
- Conociendo Rusia
- Marilina Bertoldi
- Usted Señalemelo
- Emmanuel Horvilleur
- Gauchito Club
- Silvestre y La Naranja
- Camionero
- An Espil 442
- Bestia Bebé
- Vinocio
- La Valenti
Además, se presentan DJs y puestos gastronómicos durante todo el día en distintos puntos de Ciudad Universitaria. Esta vez, no contarán con el sistema de pago cashless que caracterizó las ediciones pasadas del festival para priorizar la comodidad de los usuarios. Anteriormente se usaba la pulsera característica y había que cargarla previo al evento.
La edición 2026 reafirma el compromiso del festival con la escena local alternativa, impulsando a artistas en ascenso y consolidando a los grandes referentes. Más que un festival, Buena Vibra es una experiencia que trasciende la música y celebra la energía del verano en Buenos Aires.
Dónde y cuándo sacar las entradas
La plataforma de venta de entradas para el Festival Buena Vibra 2026 es Venti y ya se encuentran disponibles. Sólo pueden asistir mayores de 18 años.
La preventa y beneficios con descuentos dentro del festival son para personas con la tarjeta NaranjaX.
La gran novedad de esta edición: el consagrado Wos
Valentín Oliva, conocido artísticamente como Wos, es un cantante, músico, actor y freestyler argentino. Ganador de múltiples Premios Gardel, dueño de tres álbumes de estudio y dos EPs, Wos se presentará en la edición 2026 del Festival Buena Vibra.
El cantante llenó cinco fechas en el Estadio Obras y una en el Estadio Racing Club, además de otros recintos a nivel nacional e internacional como el Hipódromo de La Plata y el estadio de Argentinos Juniors.
Lanzó este año “Ilussion Supersport”, su último EP de cuatro canciones acompañado por un mediometraje en blanco y negro que profundiza su universo poético y sonoro.
Lo que dejó la edición 2025 del Buena Vibra
En la edición 2025 del Buena Vibra se juntaron Illya Kuryaki and The Valderramas después de 7 años sobre el escenario. Emmanuel Horvilleur y Dante Spinetta conformaban el duo indie-pop argentino que tuvo grandes éxitos.
El line up se compuso además de: BANDALOS CHINOS - MARILINA BERTOLDI - LOUTA - EL ZAR - INDIOS - JUANA MOLINA - CINDY CATS - ALEX ANWANDTER - EVLAY - MILITANTES DEL CLIMAX - FELI COLINA - 1915 - ALAN SUTTON - TIGER MOOD - SIG RAGGA - LARA91K - DIETRICH - WINONA RIDERS - SOL ORTEGA - FRANZIZCA - JAZE - CALIOPE FAMILY - MARTTEIN - PABELS - FER MORENO - ANITA B QUEEN - NIÑO MONJA - VARESE.