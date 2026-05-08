Fugazzeta Fest: el evento que recorre La Boca a través de la pizza, la música y la identidad bien porteña Foto: Prensa

La Boca vuelve a ser protagonista de la gastronomía porteña con un evento que promete convertirse en un clásico: el Fugazzeta Fest, el primer festival dedicado exclusivamente a homenajear a uno de los íconos indiscutidos de la cocina argentina. Durante el sábado 23 y el domingo 24 de mayo, de 12 a 18 horas, el barrio más pintoresco de Buenos Aires se transforma en un recorrido de sabores, música y cultura popular, con entrada libre y gratuita.

A metros de Caminito y La Bombonera, en Dr. del Valle Iberlucea 1001, el festival invita a redescubrir el origen de la pizza porteña, una tradición con más de 160 años de historia que tuvo en La Boca su punto de partida.

Un festival que pone a la fugazzeta en el centro de la escena

El Fugazzeta Fest reúne en un mismo predio a algunas de las pizzerías más emblemáticas y queridas de la Ciudad de Buenos Aires, todas con una misión clara: mostrar su mejor versión de la fugazzeta y el fainá, además de presentar una pizza especial de autor.

Entre los participantes se destacan Pizza Zën, de Roberto y Mateo Petersen; El Padrino; Burgio, que llevará su clásica pizza de jamón y morrones; Fugazi Pizza, con su muzzarella a la piedra; y Antonito Pizzería, que sorprende con “La Fuganetta” y la “Muzza Inspiradora”, ambas con chimichurri.

La Boca será escenario de un festival gratuito que rinde homenaje a la pizza porteña Foto: Prensa

A ellos se suma Roma del Abasto, que propone una fugazzeta potente con cebolla blanca, morada y de verdeo, cuartirolo porteño y oliva extra virgen, además de su Gran Porteña con lomito de cerdo ahumado y aceite de hierbas.

Alta cocina y creatividad aplicada a la pizza

La propuesta se eleva con la participación de Fare + Fer Rivarola, el chef de El Baqueano, quienes presentan una fugazzeta con múltiples capas de cebollas, muzzarella, gorgonzola y gremolata, junto a una fainá con mortadela y una pizza de papa con porchetta.

Para el cierre dulce, Gino el Capo se encarga de la pastelería con opciones que van desde torta de ricota (clásica y con dulce de leche), pasta frola de membrillo y medialunas, hasta cannoli siciliano y sfogliatella napolitana, acompañados de café.

Circuito Barrial: La Boca como museo vivo de la pizza

El Fugazzeta Fest no se queda solo en el predio principal. El evento se expande al barrio a través del Circuito Barrial, donde locales históricos como Banchero, La Perla de Caminito, Lo del Diego, Filiberto, Pizzería Augusto, Los Campeones, Almacén Porteño y Café Proa ofrecen versiones especiales de fugazzeta en distintos formatos.

La Boca Foto: Prensa

“Lo interesante es volver a mirar La Boca desde su cocina. Es el epicentro de la gastronomía porteña. La Boca para Argentina es lo que Nápoles es para Italia”, asegura Jorge D’Agostini, uno de los organizadores del festival.

Música, arte y cultura popular para completar la experiencia

La programación incluye tango en vivo, murga con Los Amantes de La Boca, sets de EstoEsBoca con cumbia y ritmos latinos, y Vinilos en la Vereda con rock nacional. Además, Damián Pinto y Sergio Moro, referentes de APYCE, brindarán una clase abierta sobre los secretos de la fugazzeta y sus variantes.

En el predio también se podrá ver el impactante mural de Martín “Gordo Pelota” Kazanietz, un homenaje al fainero boquense Pedrín, ícono del fútbol barrial y de la identidad xeneize.

Moda, fútbol y combos especiales

La marca Kiricocho, con ADN futbolero, suma su colección de indumentaria y accesorios inspirados en leyendas del fútbol argentino, con productos exclusivos del evento.

En los próximos días se habilitará la preventa de combos especiales a través de www.portalentradas.com, una opción ideal para evitar filas y acceder a precios promocionales. Toda la información se comunicará desde el Instagram oficial del Fugazzeta Fest.

Fugazzeta Fest

Dr. del Valle Iberlucea 1001, La Boca

Sábado 23 y domingo 24 de mayo

De 12 a 18 h

Entrada libre y gratuita

Una cita imperdible para los amantes de la pizza, la cultura porteña y la identidad barrial.