Un mozo reveló cómo fue el momento en que salvó a Joaquín Levinton tras su infarto: “Estaba por explotarle el corazón”

Ricardo, empleado de un bar del barrio porteño de Palermo, asistió al líder de la banda de Turf. Los detalles desde el punto de vista del mesero.

Joaquín Levinton sufrió un infarto. Foto: Instagram @joaquinlevinton

Durante la madrugada de este viernes 12 de diciembre, Joaquín Levinton, líder de la banda musical Turf, debió ser trasladado de urgencia al Hospital Fernández después de sufrir un infarto agudo de miocardio en pleno show. Gracias a un mozo que lo socorrió en un momento de máxima tensión y a la labor de los profesionales de la salud en el nosocomio, el músico está fuera de peligro.

El mesero consideró que al músico “le estaba por explotar el corazón”. También contó que “de ninguna manera iba a dejar que se vaya, si hubiera tenido que hacerle RCP por una hora, lo iba a hacer. En forma de chiste, le dije que iba a haber banda para rato. Me dijo que le dolía el pecho y no dejaba de transpirar”, concluyó el trabajador del restaurante.

Joaquín Levinton. Foto: Joaquín Levinton en Instagram

En base a declaraciones televisivas, el trabajador del lugar detalló: “Vino Joaquín, que es un cliente habitual, anoche cerca de las 12.30 -de la noche- y estaba descompensado. Pidió que le vendamos un agua fresca. Venía de una fiesta de otro lado. Le tomé el pulso porque tengo un estetoscopio en mi bolso y tenía el corazón acelerado”.

“Le dije que se quede tranquilo y que iba a llamar al SAME y, cuando me dijo que le dolía el pecho, lo acosté en el piso y le levanté las piernas con una silla hasta que en siete minutos llegó el SAME”, continuó el empleado.

Asimismo, Ricardo relató sobre el diálogo con el artista: “Me decía que se sentía mal porque tenía un pico de presión de 16/10, estaba a punto de explotar su corazón, yo le decía que se quede tranquilo, que no lo iba a dejar ir y si tenía que hacerle RCP, lo iba a hacer”.

El cantante de Turf permanece internado. Foto: Captura de pantalla YouTube Hispa

“Cuando llegó el SAME, hablaron con él, le preguntaron cómo se sentía y si había mezclado algo. Le dijo que no, que comió empanadas y tomó tragos, nada más. Le informaron sobre el pico de presión y lo llevaron al hospital. Subió sólo a la ambulancia”, enfatizó el empleado.

Es que el trabajador cuenta con conocimiento sobre anatomía: “Mi señora está en medicina y siempre tengo encima un estetoscopio. No es la primera vez que hago esto. Si uno lo sabe usar, hay que tenerlo. Esta es la tercera vez que asisto en este restaurante, anteriormente se desmayó un hombre y hace un tiempo atrás, una señora se atoró e hice la maniobra”.

Cómo sigue la salud de Joaquín Levinton

“El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación”, indicaron desde Turf.

La preocupación inicial dio paso a un escenario más alentador. Levinton permanece internado y en observación, mientras sigue las indicaciones de los especialistas en cardiología. Su entorno, en tanto, enfatizó que continuará en reposo y no retomará sus compromisos laborales hasta recibir el alta definitiva. En el caso de Levinton, la rápida reacción del público, del personal del bar y del SAME resultó crucial para evitar un desenlace más grave.