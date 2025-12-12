Joaquín Levinton sufrió un infarto: qué dice el primer parte médico sobre su salud

El cantante de Turf está internado en el Hospital Fernández desde la madrugada del viernes luego de sentir un gran dolor en el pecho y descompensarse. Foto: Joaquín Levinton en Instagram

Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, sufrió un infarto agudo de miocardio durante la madrugada del viernes tras descompensarse en un bar ubicado en el barrio porteño de Palermo y debió ser trasladado de manera urgente al Hospital Fernández.

El primer parte médico declara: “Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación".

Qué le pasó a Joaquín Levinton

El cantante de Turf estaba en un bar del barrio de Palermo, ubicado sobre la calle Dorrego. Los testigos relataron que sintió un fuerte dolor en el pecho y se descompensó, por lo que fue atendido de inmediato.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que el episodio fue efectivamente un infarto pero que fue atendido de inmediato. El primer parte médico salió a las 00:40 horas del viernes 12 de diciembre y declaraba que Levinton tuvo un “principio de infarto”.

Con el pasar de las horas, el panorama médico se actualizó y en la mañana desde las redes sociales de Turf ya dieron detalles sobre su situación.

Joaquín Levinton, cantante de Turf. Foto: Instagram

“Durante la noche de ayer Joaquín Levinton sufrió un malestar en el pecho, ante esta situación, se llamó al SAME que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández. En el centro de salud se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent. El procedimiento se realizó con éxito“, afirmaron en un comunicado oficial.

El “stent” es utilizado para restaurar el flujo sanguíneo adecuado en la arteria afectada al momento de ingresar.

“Gracias por sus mensajes y por enviarle tanto amor”, termina el texto publicado. De esta forma, se reveló que Levinton permanece internado bajo la supervisión del equipo médico, con un pronóstico que, tras la intervención, se mantiene favorable.

La última publicación de Joaquín Levinton antes de ser internado

En las horas previas a su complicación de salud, había publicado una imagen en sus redes sociales en la que mostraba la tapa de un libro de su autoría. “Las cuatro puertas hacia el orden interior”, era el título, aunque no quedó claro si era real o se trataba de la grabación de algún video o la presentación de un tema.

La última publicación de Joaquín Levinton antes de ser internado. Foto: Instagram

El cantante atraviesa un gran momento profesional y hasta mediático. Más allá del éxito que tiene con su banda Turf, también fue tapa de distintas revistas en los últimos meses, ubicándose como una las figuras más importantes del rock y el pop de Argentina.

Incluso participó en algunos realities, como su reciente invitación en La Voz Argentina junto a Lali Espósito y hasta se animó a la cocina en Masterchef Celebrity, en su temporada de 2021.