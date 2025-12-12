Qué le pasó a Joaquín Levinton: el problema de salud que lo dejó internado y el estado actual del icónico cantante de Turf

El cantante debió ser trasladado de urgencia al Hospital Fernández. El rápido accionar del SAME permitió estabilizarlo y su entorno confirmó que se encuentra en recuperación. Qué se sabe sobre su estado de salud.

El cantante de Turf permanece internado. Foto: Captura de pantalla YouTube Hispa

Durante la madrugada de este viernes 12 de diciembre, Joaquín Levinton, líder de la banda musical Turf, debió ser trasladado de urgencia al Hospital Fernández después de sufrir un infarto agudo de miocardio en pleno show. El músico de 49 años atravesó uno de los momentos más críticos de su vida arriba del escenario, aunque su cuadro logró estabilizarse con rapidez y ya se encuentra fuera de peligro, según confirmaron fuentes médicas y su propio entorno.

El episodio ocurrió alrededor de las 00.45 del 12 de diciembre, durante una presentación íntima en un bar de la avenida Dorrego, en el corazón de Palermo. Testigos señalaron que el cantante comenzó a mostrar signos de malestar casi sin previo aviso. Levinton intentó continuar su interpretación, pero el dolor en el pecho lo obligó a detener el show y pedir asistencia.

Joaquín Levinton en los Premios Gardel 2024. Foto: NA. Foto: NA.

¿Qué le pasó a Joaquín Levinton?

Joaquín Levinton sufrió un infarto y desde el SAME destacaron que la rapidez en la atención fue decisiva para evitar complicaciones mayores. Alberto Crescenti, titular del organismo, explicó que el músico “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración a las 00:45, cuando estaba haciendo un show en un bar ubicado en la Avenida Dorrego”.

La llamada al 107 se activó de inmediato y una ambulancia llegó en apenas siete minutos, un tiempo clave para garantizar el traslado urgente y preventivo a un centro de alta complejidad.

SAME. Foto: PRENSA GCBA/NA

Una vez en el Hospital Fernández, los médicos iniciaron estudios de emergencia al sospechar de un infarto. El objetivo era descartar riesgos mayores y establecer el tratamiento adecuado. Con el correr de las horas, mientras su nombre se convertía en tendencia en redes sociales, la banda publicó un comunicado oficial para llevar tranquilidad a los seguidores y explicar las circunstancias.

“Durante la noche de ayer, Joaquín Levinton sufrió un malestar en el pecho, ante esta situación, se llamó al SAME, que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández”, comenzaron informando desde Turf.

Más adelante agregaron: “En el centro de salud se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent”. Según pudo averiguar Canal 26, el próximo parte médico lo van a subir directamente a la Dirección de Prensa del Ministerio de Salud como único canal de comunicación.

Un stent (o endoprótesis) es un pequeño tubo de malla metálica (similar a un resorte) que se implanta en un conducto hueco del cuerpo, como una arteria, para mantenerlo abierto y restaurar el flujo sanguíneo. Foto: Freepik.

Cómo sigue la salud de Joaquín Levinton

“El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación”, indicaron desde Turf.

La preocupación inicial dio paso a un escenario más alentador. Levinton permanece internado y en observación, mientras sigue las indicaciones de los especialistas en cardiología. Su entorno, en tanto, enfatizó que continuará en reposo y no retomará sus compromisos laborales hasta recibir el alta definitiva. En el caso de Levinton, la rápida reacción del público, del personal del bar y del SAME resultó crucial para evitar un desenlace más grave.