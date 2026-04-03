Una camioneta perdió el control y terminó en el Rio de la Plata Foto: NA

Una camioneta perdió el control durante la madrugada en la Avenida Costanera Rafael Obligado, a la altura del número 2235, próxima al acceso al complejo Costa Salguero, y cayó al Río de la Plata. En ese momento, un grupo de pescadores que se encontraba en la zona vió el incidente y se lanzó al agua para rescatar a las personas que se encontraban en su interior.

Allí, estaban una mujer de 29 años y su hija de 11. En el lugar trabajó personal de la Policía de la Ciudad de la Comuna 14, Bomberos, Grupo GER, Transito de la Ciudad, Prefectura Naval y SAME

Una camioneta perdió el control y terminó en el Rio de la Plata Foto: NA

Se resató a las dos ocupantes del vehículo y se constató que estaban sin lesiones, pero con crisis nerviosa. También se asistió a los tres pescadores. “Todos fuera de peligro”, confirmó el parte de las autoridades sanitarias, quienes indicaron que abandonaron el lugar cerca de las 4 de la mañana.

Por otro lado, el vehículo en el que viajaban las víctimas habría quedado parcialmente sumergido y será retirado durante la mañana del viernes para realizarle las pericias correspondientes.

Impactante choque en Constitución: un colectivo terminó sobre la vereda y un patrullero atravesó una pizzería

El hecho se produjo cerca de las 7:40 de la mañana del 29 de marzo, en la intersección de avenida San Juan y Luis Sáenz Peña, un cruce habitual tanto para el transporte público como para vehículos particulares. Por causas que aún están siendo investigadas, el patrullero impactó contra el colectivo en pleno cruce, lo que provocó una reacción en cadena de gran violencia.

Como consecuencia del impacto, el móvil policial terminó incrustado dentro de una pizzería histórica del barrio, atravesando completamente la vidriera del local. En paralelo, el colectivo subió a la vereda y quedó detenido a pocos metros del comercio, con su parte delantera destruida y rodeado de escombros.

Violento choque en Constitución Foto: Redes

Uno de los elementos centrales de la investigación será el análisis de las imágenes captadas por cámaras de seguridad ubicadas en la zona. Registros fílmicos de comercios y del sistema de monitoreo urbano podrían resultar determinantes para reconstruir la mecánica del choque y establecer responsabilidades.

De acuerdo a las primeras versiones, el patrullero se dirigía a un llamado de emergencia al 911 y circulaba a alta velocidad al momento del impacto. Sin embargo, todavía no se confirmó oficialmente si alguno de los vehículos cruzó con el semáforo en rojo, un punto clave para el avance judicial del caso.