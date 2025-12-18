El niño que le canta a la Selección y que sueña con conocer a Messi: la historia de Tomi Jackson

El pequeño cantante argentino se volvió viral con su tema “Pan y Queso – Costumbres de Potrero”, una canción dedicada a la Selección Argentina. Escuchala en la nota.

Tomi Jackson, el niño que le canta a la Selección argentina. Foto: Redes sociales

Tomi Jackson, el joven cantante argentino conocido como “Tomi Viajero”, compuso junto a su papá “Pan y Queso – Costumbres de Potrero”, una canción dedicada a la Selección Argentina y pensada como un homenaje al fútbol que nace en el potrero y sueña con el próximo Mundial.

La canción refleja la pasión por la camiseta albiceleste y la emoción que dejó la conquista de la Copa del Mundo, un recuerdo imborrable que inspiró esta creación musical cargada de identidad y sentimiento.

Su historia

Tomi, oriundo de Malvinas Argentinas, se hizo conocido a nivel nacional tras su participación en Got Talent Argentina 2023, donde llegó a semifinales y conquistó al público con su carisma, su voz y su amor por la música desde muy chico.

“Mi primera aparición en la tv fue a los 5 años en canal trece con Guido Kaskca. Bailaba como Michael Jackson. De ahi quedó mi nombre artistico. Ya a los 4 años aprendí a leer y escribir. Me gusta jugar al futbol y tambien hacer radio con mis amigos. Tengo una familia de cantores, músicos, artistas. Ellos me acompañan en esto que me encanta, y también lo voy compartiendo con ustedes en este canal”, reza la descripción de su canal de YouTube.

Entre amigos, juegos y aprendizajes, el joven artista logra unir sus dos grandes pasiones: el fútbol y la música, con la ilusión intacta de volver a alentar a la Selección en una nueva cita mundialista.