De ser el futbolista con más partidos jugados a hacerle juicio a Vélez: el millonario monto que reclama Fabián Cubero

El exdefensor mantiene un conflicto laboral con el club de Liniers que podría poner en riesgo su condición de ídolo, ya que actualmente enfrenta duras críticas por parte de los hinchas.

Fabián Cubero llevó a juicio a Vélez Sarsfield. Foto: NA

Sin lugar a dudas, Fabián Cubero forma parte de la historia grande de Vélez Sarsfield. No solo consiguió varios títulos y formó parte de uno de los equipos más gloriosos del club con Ricardo Gareca a la cabeza, sino que también es el futbolista con más partidos jugados con la V azulada en su pecho. Sin embargo, “Poroto” decidió hacerle juicio a la institución que le permitió su debut en el fútbol profesional.

El excapitán comenzó un litigio laboral millonario contra Vélez que se convirtió en uno de los conflictos judiciales más importantes en la historia reciente del club. La cifra en disputa asciende a casi 700 millones de pesos, casi el doble de los 325 millones que Cubero reclamaba originalmente.

El aumento se debe a la actualización de los montos bajo criterios del fuero laboral e incluye horas extra, antigüedad desde su etapa como jugador profesional y comisiones derivadas de su participación en distintos contratos a lo largo de su carrera.

El reclamo toma como punto de partida su primer contrato profesional firmado en 1996, lo que amplía la antigüedad y los conceptos que Cubero considera adeudados.

El hombre que ostenta el récord de partidos jugados con el club (626), fue desvinculado abruptamente de su cargo como director de Relaciones Institucionales a principios de 2024, puesto que ocupaba desde 2020. Su abogado denunció que la desvinculación se comunicó sin previo aviso y sin diálogo, mientras que Cubero se encontraba de vacaciones y se enteró por medios de comunicación.

El juicio sigue en la etapa probatoria y la sentencia podría conocerse el próximo año, aunque la disputa ya genera malestar dentro del club y entre sus hinchas, dado que de resolverse a favor de Cubero implicaría un desembolso millonario y un precedente importante en los litigios laborales de Vélez.

La postura de la dirigencia sobre el juicio de Cubero contra Vélez

El secretario de actas de Vélez, Bernardo Bertelloni, explicó que algunas de las comisiones reclamadas están en disputa debido a contratos mal redactados, lo que abre la discusión sobre qué le correspondía realmente por su participación en distintas negociaciones.

Bertelloni también criticó a la gestión anterior por haberle otorgado el cargo directivo, reconociendo que los documentos presentados por Cubero le dan cierta entidad al reclamo.

La dirigencia actual descartó la posibilidad de conciliación planteada por el exdefensor, considerando los montos como excesivos y algunos conceptos, como las horas extra y la antigüedad, como improcedentes.