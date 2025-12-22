Murió Chris Rea a los 74 años: el autor del clásico navideño “Driving Home For Christmas”

El cantante falleció este lunes en el hospital después de padecer “una breve enfermedad” y rodeado de sus familiares. El músico había sido diagnosticado de cáncer de páncreas en el 2000.

Chris Rea, cantante. Foto: EFE

Chris Rea, cantante y compositor británico reconocido internacionalmente por temas como “On The Beach” o el navideño “Driving Home For Christmas”, murió a sus 74 años, según informó este lunes su familia.

Rea murió este lunes en un hospital luego de padecer “una breve enfermedad” y rodeado de sus familiares, según el comunicado que realizaron su esposa y sus dos hijos.

Chris Rea, cantante. Foto: REUTERS

“Con inmensa tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido Chris. Falleció pacíficamente en el hospital rodeado de su familia”, agregaron.

El cantante fue diagnosticado de cáncer de páncreas en el año 2000 y se sometió a una operación al año siguiente, mientras que en 2016 sufrió un ictus.

¿Quién era Chris Rea?

Nacido en 1951 en Middlesbrough, Inglaterra, de padre italiano y madre irlandesa, Christopher Anton Rea, uno de siete hermanos, pasó la adolescencia ayudando en la heladería familiar y hasta se sacó el carnet de conducir con la furgoneta de venta de helados de su padre, Camillo.

Descubrió su pasión por la música y la guitarra en su juventud, cuando se compró su primer instrumento, una Hofner V3 de 1961, y su amor por la conducción y los viajes influyó en muchas de sus canciones.

Chris Rea, cantante. Foto: EFE

Su álbum de debut, “Whatever Happened To Benny Santini?”, se publicó en 1978, y la canción “Fool (If You Think It’s Over)” fue nominada a un Grammy.

El músico, conocido por su voz grave y distintivo estilo al tocar la guitarra, alcanzó la fama entre los años 70 y 80 con éxitos como “Fool (If You Think It’s Over)”, “Let’s Dance” y “The Road to Hell”.

A lo largo de su carrera grabó 25 discos en solitario, de los cuales dos alcanzaron el número uno en las listas británicas: “The Road to Hell” (1989) y “Auberge” (1991). Lanzado en 1986, el tema “Driving Home For Christmas” es hasta la actualidad un clásico de la Navidad, tanto en el Reino Unido como en el extranjero.

Este año volvió a figurar en las listas de éxitos de la Navidad, alcanzando el puesto 30 la semana pasada, y también se incluyó en la campaña publicitaria navideña de los conocidos grandes almacenes británicos M&S.

Según explicó en su página web, la canción, creada mientras viajaba en auto con su mujer, relata “la historia de un viajero cansado que regresa a casa, un momento de calidez, humor y espíritu festivo que ha conservado su encanto con el paso de los años”.

Chris Rea, cantante. Foto: REUTERS

Sin embargo, en un principio él no quiso que su discográfica la publicara, dado que estaba tratando de labrarse una reputación por su habilidad con la guitarra.

“En ese momento, lo último que necesitaba era tener una canción navideña dando vueltas. Hice todo lo posible para que no publicaran ese disco. ¡Por suerte, lo hicieron!”, reconoció después.