Tristeza en la cumbia: murió un reconocido cantante que brilló en Pasión de Sábado

La noticia se dio a conocer durante el viernes 12 de diciembre

El artista era conocido también por participar de Pasión de Sábado Foto: Diario Huarpe

La música tropical argentina está de luto por la muerte de Martín Fernández, quien fuera el cantante principal de la banda Alazán: falleció luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), que lo mantuvo internado en terapia intensiva antes de su deceso. La noticia de su partida, confirmada en las primeras horas de este viernes 12 de diciembre, generó una profunda tristeza entre sus seguidores, colegas y fanáticos del género, dado que Fernández fue una figura clave en la movida tropical y un habitual del conocido programa Pasión de Sábado.

El artista sufrió un ACV. Foto: Sin Código Tucumán

La trayectoria de Martín Fernández

Figura destacada de los años 90, Fernández dejó una huella indeleble en la música tropical con su voz única y su constante presencia en escenarios, fiestas populares y programas de televisión. El grupo Alazán alcanzó gran popularidad en esa década con canciones que se convirtieron en himnos de pista y bailanta, convirtiéndose en parte de la memoria colectiva de muchas generaciones que crecieron con su música.

En los días previos a su fallecimiento, quienes lo seguían expresaron su preocupación por su salud. Tras el episodio neurológico que lo llevó al hospital, las redes sociales se colmaron de mensajes de apoyo y oraciones por su pronta recuperación, mientras su familia agradecía el cariño recibido por parte de los fans.

La carrera de Fernández estuvo marcada por varios éxitos de Alazán, incluyendo temas como Cuéntale, Lástima que no fui yo y Solo una oportunidad, canciones que siguen sonando en radios, pistas de baile y evocando momentos inolvidables de fiestas. Su voz se convirtió en el sello de una etapa dorada de la música popular argentina.

La despedida en redes sociales fue inmensa, con miles de mensajes, homenajes y recuerdos que se multiplicaron después de la confirmación de su fallecimiento. Colegas de la movida tropical y fanáticos destacaron su legado y la marca que dejó en el público, resaltando su ritmo y su influencia en la música del país. Su trabajo y su estilo perdurarán en cada acorde que aún suene en su honor.