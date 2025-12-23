Marvel lanzó el tan esperado avance de “Avengers, Doomsday”: cuál es el personaje clave que vuelve a la saga

La aparición de un reconocido personaje de los Avengers generó furor entre los fans de la saga. Mirá el avance.

Avengers: Doomsday. Foto: Marvel.

El Universo Cinematográfico de Marvel revolucionó las redes este martes tras liberar el primer y tan esperado avance de “Avengers: Doomsday”, la película que marcará el rumbo de la Fase 6.

Sin embargo, la gran sorpresa no fue solo la escala épica del conflicto, sino la aparición oficial de Chris Evans, quien vuelve a ponerse en la piel de Steve Rogers en una escena que dejó a los fans de Marvel con miles de preguntas sin respuestas concretas.

Tras su emotiva despedida en “Avengers: Endgame”, los rumores sobre el retorno de Evans eran constantes, pero nadie esperaba verlo de esta manera.

En un breve adelanto, el Capitán América original aparece en un entorno doméstico y alejado de los campos de batalla, un giro que promete redefinir su legado en la saga multiversal.

Avengers: Doomsday. Foto: Marvel.

Sin embargo, lo que más impacto generó entre los seguidores y que rápidamente se volvió viral fue la imagen de Steve Rogers cargando a un bebé en brazos.

Esta escena, cargada de una atmósfera melancólica y protectora, disparó todo tipo de teorías en redes sociales.

Avengers: Doomsday. Foto: Marvel.

En tanto, la presencia de Robert Downey Jr. como el Doctor Doom en esta misma película hace que muchos sospechen que el bebé es el motivo por el cual Steve debe abandonar su retiro y volver a la acción.

El camino hacia la batalla final

“Avengers: Doomsday”, dirigida por los hermanos Russo, se posiciona como el evento cinematográfico de la década. El estreno del filme también tiene fecha pactada: el próximo 18 de diciembre del 2026.

Avengers: Doomsday. Foto: Marvel.

La química nostálgica de ver nuevamente a las caras fundadoras del MCU generó una gran ola de expectativas sin precedentes.

De esta forma, Marvel logró, con una sola imagen de Rogers y un bebé, que el foco de la discusión pase de la acción desenfrenada a un misterio emocional que solo se resolverá en la pantalla grande.