La heredera de Tony Stark: la serie que arrasa en Disney+ con la propuesta más arriesgada de Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel lanzó su última serie hace algunos meses y es una de las más elegidas por los usuarios.

Ironheart, serie. Foto: Disney+

Disney+ tiene en su lista de éxitos de Marvel la serie “Ironheart”, que trata sobre la vida de Riri Williams, una genio adolescente que asume el manto del legado tecnológico de Iron Man.

Se trata de un thriller de acción y ciencia ficción que mezcla elementos de la vida estudiantil y comunitaria de Riri en Chicago con un conflicto a escala de superhéroes que redefine los límites entre la ciencia y la hechicería en el UCM.

De qué trata “Ironheart”

La historia se centra en Riri Williams (interpretada por Dominique Thorne), una prodigio de la ingeniería y estudiante del MIT.

La serie comienza después de los eventos de la película “Black Panther: Wakanda Forever”, donde Riri Williams fue presentada por primera vez y ayudó a Wakanda con su ingenio. Tras ese conflicto, Riri regresa a su ciudad natal, Chicago.

Una vez en casa, Riri se involucra en una trama criminal que la obliga a poner a prueba sus inventos. La serie explora el fascinante conflicto entre la tecnología de avanzada (representada por la armadura que Riri construye) y la magia negra u oscura.

El principal antagonista es Parker Robbins, alias The Hood (interpretado por Anthony Ramos), un personaje que obtiene superpoderes al adquirir una capucha mejorada con magia y artes oscuras. Riri debe usar su inteligencia y su armadura para enfrentarse a este adversario que representa una amenaza que va más allá de lo puramente científico.

A diferencia de Tony Stark, Riri construye su propia armadura de alta tecnología (la armadura Ironheart) utilizando material robado del campus, determinada a dejar su huella en el mundo como una nueva superheroína. Su ambición y su necesidad de combatir el mal la colocan en un camino de peligro y aventura.

Escenas de “Ironheart”

