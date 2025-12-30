Caso Romina Gaetani: dieron a conocer los detalles de la denuncia contra su ex por violencia de género

La actriz presentó una denuncia contra su expareja, Luis Cavanagh, luego de haber sufrido agresiones físicas. Los detalles de la acusación.

Romina Gaetani. Foto: Instagram.

Luego de sufrir violencia de género por parte de su expareja, Romina Gaetani se encuentra en profunda conmoción. Tras la denuncia que realizó la actriz por las golpizas que recibió, el expediente ya está encaminado y ya se realizaron las primeras pericias.

Según TN, los elementos que están en el expediente son las declaraciones de la actriz y los testimonios del personal de vigilancia del country donde viven y que intervino en el hecho.

Por otro lado, las autoridades realizaron la certificación de lesiones y además siguen en búsqueda de otras pruebas que podrían sumarse.

Romina Gaetani. Foto: Instagram.

Respecto al agresor, ya fue notificado y la denuncia es por “lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género”. Cuando el proceso judicial finalice, el hombre podría corresponderle una pena en suspenso y oscilaría entre seis meses y dos años de prisión, en caso de ser hallado culpable.

Quién es Luis Cavanagh, el ex de Romina Gaetani denunciado por violencia de género

Luis Cavanagh quedó en el centro de la atención pública luego de que Romina Gaetani lo denunciara por violencia de género. Según trascendió, la actriz debió recibir atención médica por lesiones y, posteriormente, realizó la denuncia correspondiente, dando inicio a una investigación judicial.

Según trascendió, a diferencia de Gaetani, Cavanagh mantiene un perfil absolutamente reservado y no pertenece al ámbito artístico. De acuerdo a lo que la propia actriz había contado en entrevistas previas, siempre evitó la exposición mediática y conserva sus redes sociales en modo privado. Hasta el momento, no se conocen precisiones sobre su actividad profesional ni sobre su entorno personal.

Romina Gaetani y Luis Cavanagh. Foto: captura LAM.

Romina Gaetani y Luis Cavanagh se conocieron durante el verano 2023/2024, mientras la actriz se encontraba realizando temporada teatral en Carlos Paz con la obra “Un plan perfecto”. El vínculo avanzó con rapidez y, meses más tarde, Gaetani decidió hacerlo público.

En junio de 2024, la actriz habló abiertamente de la relación y contó que mantenían una convivencia compartida entre ambos hogares. En ese momento, se mostraba entusiasmada y destacaba la armonía del vínculo, incluso acompañada por su pareja en distintos eventos públicos.

No obstante, en octubre de 2025, Gaetani confirmó en televisión que la relación había llegado a su fin, aunque optó por no dar detalles sobre los motivos de la ruptura.

Según informó Ángel de Brito en LAM, Romina Gaetani denunció a su ex pareja por violencia de género luego de un episodio en el que habría sufrido golpes en brazos y cadera, por lo que fue trasladada a un hospital. Tras recibir atención médica, realizó la presentación ante la Justicia.

Por el momento, Luis Cavanagh no hizo declaraciones públicas. La causa continúa en etapa de investigación y será la Justicia la encargada de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes, en un caso que marcó un quiebre profundo en una relación que parecía estable.