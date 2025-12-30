Romina Gaetani denunció a su expareja por violencia de género y debió ser hospitalizada tras recibir una golpiza

La actriz denunció a Luis Cavanagh luego de sufrir un episodio de violencia de género en la casa que comparten en el Tortugas Country Club.

Romina Gaetani. Foto: Instagram.

En las últimas horas, Romina Gaetani denunció a su expareja Luis Cavanagh luego de sufrir un episodio de violencia de género que la obligó a ser atendida en un hospital.

De acuerdo a fuentes policiales, el episodio ocurrió en la casa que comparten en el Tortugas Country Club, cuando la actriz de 48 años se comunicó con el 911 luego de haber sido agredida por el empresario, lo que motivó la rápida intervención policial.

Romina Gaetani y Luis Cavanagh. Foto: captura LAM.

Cuando arribaron los uniformados al lugar fueron atendidos por personal de seguridad privada del barrio cerrado, que confirmaron que la actriz había sido agredida por su ex pareja, lo que obligó a activar el protocolo para estos casos y se solicitaron refuerzos y una ambulancia del SAME.

Una vez que los policías entraron a la casa se encontraron con Gaetani, quien relató que su el empresario estaba muy agresivo, al parecer por episodios de celos.

La víctima presentaba golpes en los brazos y la cadera, y se encontraba en un estado de nerviosismo por lo que fue llevada al Hospital de Pilar para ser atendida. Allí estuvo unas horas internada, pero luego fue dada de alta y ya se encuentra en su casa, según confirmaron allegados.

Romina Gaetani. Foto: Instagram.

Además, recibió asistencia de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Violencia de Género, que interviene en este tipo de casos. Por su parte, Cavanagh, de 59 años, fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Según trascendió, Gaetani se había separado de su pareja hace algunos meses, aunque no se confirmó si esa ruptura se debió a otros casos de violencia de género que ella habría sufrido.

Así hablaba Romina Gaetani sobre los celos de su expareja

Tiempo atrás, Romina Gaetani fue entrevistada por Héctor Maugeri para +CARAS y allí habló sobre la relación que mantenía con Luis Cavanagh. “Siempre estuve de novia, soy muy noviera. Luis es empresario, lo amo, estoy muy enamorada. Es muy parecido a mí”, había contado sobre su vínculo.

Luego, en otra parte de la entrevista, la actriz se refirió a una situación vinculada a los celos. Según relató Gaetani, durante una escena en el teatro en la que compartía un beso con Marcelo De Bellis, su ex habría tenido una reacción de incomodidad desde la platea.

“Mi mamá, que estaba al lado de él, me dijo: ‘Percibí que se puso tenso’”, contó Romina. “Él me preguntó cómo es eso de los besos. Con todo el amor del mundo le expliqué que uno no siente nada y que es todo para la cámara. Soy buena actuando”, agregó. Una charla que al día de hoy tendría otro sentido.