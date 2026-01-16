Romina Gaetani y Luis Cavanagh. Foto: captura LAM.

En el marco de la causa abierta por lesiones y violencia de género denunciada por la actriz Romina Gaetani contra a su ex novio, Luis Ramón Cavanagh, la policía realizó un allanamiento ordenado por el juez en la casa del hombre, donde se encontraron armas, municiones y elementos vinculados a armas de fuego.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N.º 7 de Pilar y se llevó a cabo en una propiedad ubicada dentro del Tortugas Country Club, en el partido bonaerense de Pilar. La causa tramita bajo la carátula “Luis Ramón Cavanagh s/ lesiones” y cuenta con la intervención de la UFI Especializada en Violencia de Género de Pilar.

Lo que encontró la policía tras el allanamiento al ex de Romina Gaetani Foto: Policía de la Provincia de Buenos Aires

Del procedimiento realizado en la vivienda, ubicada en la localidad de Manuel Alberti, participaron efectivos policiales, personal del GAD Pilar, el Destacamento La Lonja y la UPPL Pilar, en presencia de testigos. En las requisas, los efectivos secuestraron un cargador de pistola calibre 9 milímetros con 14 municiones, una caja con ocho balas, 23 vainas servidas, un estuche plástico para arma de fuego y una pistola de aire comprimido calibre 4.5. Según el parte oficial, no había moradores en el domicilio al momento del procedimiento.

Tras el allanamiento, se dio intervención a la fiscal Marcela Semeria, titular de la UFI de Violencia de Género de Pilar, quien avaló el operativo y ordenó el secuestro de todos los elementos encontrados.

Romina Gaetani. Foto: Instagram @rominagaetani

Quién es Luis Cavanagh, el ex de Romina Gaetani denunciado por violencia de género

Luis Cavanagh quedó en el centro de la atención pública luego de que Romina Gaetani lo denunciara por violencia de género. Según trascendió, la actriz debió recibir atención médica por lesiones y, posteriormente, realizó la denuncia correspondiente, dando inicio a una investigación judicial.

Según trascendió, a diferencia de Gaetani, Cavanagh mantiene un perfil absolutamente reservado y no pertenece al ámbito artístico. De acuerdo a lo que la propia actriz había contado en entrevistas previas, siempre evitó la exposición mediática y conserva sus redes sociales en modo privado. Hasta el momento, no se conocen precisiones sobre su actividad profesional ni sobre su entorno personal.

Romina Gaetani y Luis Cavanagh se conocieron durante el verano 2023/2024, mientras la actriz se encontraba realizando temporada teatral en Carlos Paz con la obra “Un plan perfecto”. El vínculo avanzó con rapidez y, meses más tarde, Gaetani decidió hacerlo público.

Romina Gaetani. Foto: LAM

En junio de 2024, la actriz habló abiertamente de la relación y contó que mantenían una convivencia compartida entre ambos hogares. En ese momento, se mostraba entusiasmada y destacaba la armonía del vínculo, incluso acompañada por su pareja en distintos eventos públicos.

No obstante, en octubre de 2025, Gaetani confirmó en televisión que la relación había llegado a su fin, aunque optó por no dar detalles sobre los motivos de la ruptura.