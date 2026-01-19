Romina Gaetani realizó un descargo tras la denuncia por violencia a su ex:

Romina Gaetani. Foto: Instagram.

Romina Gaetani reflexionó en redes sociales sobre la denuncia que le hizo a su expareja Luis Cavanagh el pasado 28 de diciembre. La actriz eligió su red social Instagram para compartir un comunicado.

Primero la actriz se refirió al rol de los medios de comunicación en el caso y lo que la exposición genera en su persona.

Gaetani denunció penalmente a su entonces pareja por un episodio de violencia verbal y física, que le provocó lesiones leves, en su casa del Tortugas Country Club. En este marco, la policía realizó un allanamiento ordenado por el juez en la casa del hombre, donde se encontraron municiones y elementos vinculados a armas de fuego.

Romina Gaetani y Luis Cavanagh. Foto: captura LAM.

Qué dijo Romina Gaetani

En las últimas horas, la actriz reapareció en sus redes sociales con una carta abierta dirigida a los medios y haciendo referencia al escándalo que estalló días atrás.

“Si lo vivido sirve para seguir exponiendo lo que significa la violencia de género, agradezco a los medios de comunicación por el acompañamiento y respeto con que trataron el tema”, escribió en su descargo.

En la misma línea, confesó que atraviesa un difícil momento tras los recientes hechos de violencia: “Lo que hace la exposición es intensificar el dolor, no solo el mío, sino también el de nuestras familias".

Romina Gaetani hizo un descargo por redes sociales. Foto: @RominaGaetani en Instagram

Por último, pidió respeto a los medios de comunicación, adelantando que aún no está lista para hablar sobre el hecho: "Espero sepan comprender, aún no puedo hablar. En estos casos el tiempo es necesario”

Quién es Luis Cavanagh, el ex de Romina Gaetani denunciado por violencia de género

Luis Cavanagh quedó en el centro de la atención pública luego de que Romina Gaetani lo denunciara por violencia de género. Según trascendió, la actriz debió recibir atención médica por lesiones y, posteriormente, realizó la denuncia correspondiente, dando inicio a una investigación judicial.

Según trascendió, a diferencia de Gaetani, Cavanagh mantiene un perfil absolutamente reservado y no pertenece al ámbito artístico. De acuerdo a lo que la propia actriz había contado en entrevistas previas, siempre evitó la exposición mediática y conserva sus redes sociales en modo privado. Hasta el momento, no se conocen precisiones sobre su actividad profesional ni sobre su entorno personal.

Romina Gaetani. Foto: LAM

Romina Gaetani y Luis Cavanagh se conocieron durante el verano 2023/2024, mientras la actriz se encontraba realizando temporada teatral en Carlos Paz con la obra “Un plan perfecto”. El vínculo avanzó con rapidez y, meses más tarde, Gaetani decidió hacerlo público.

En junio de 2024, la actriz habló abiertamente de la relación y contó que mantenían una convivencia compartida entre ambos hogares. En ese momento, se mostraba entusiasmada y destacaba la armonía del vínculo, incluso acompañada por su pareja en distintos eventos públicos.

No obstante, en octubre de 2025, Gaetani confirmó en televisión que la relación había llegado a su fin, aunque optó por no dar detalles sobre los motivos de la ruptura.