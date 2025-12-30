Chano recordó su amistad con Jorge Lanata a un año de su muerte: “Era como un padre”

El músico revivió la amistad con el periodista, siendo uno de los pocos que lo defendió frente a sus escándalos. Escuchalo en la nota.

Chano Charpentier y Jorge Lanata. Foto: NA

A un año de la muerte de Jorge Lanata, Chano Charpentier lo recordó con profunda emoción y lo calificó como un “padre” por estar presente cuando transitaba la etapa de rehabilitación de su adicción a las drogas.

En diálogo con Diego Leuco para el streaming Resumido de Luzu, el cantante recordó: “Era como un padre. No podían pasar 15 días que él no me vea. Pero en momentos donde tal vez yo no estaba muy bien, él quería ver cómo estaba. Estuvo en todos los momentos más difíciles míos, los momentos más importantes”.

Chano Charpentier recordó a Jorge Lanata a un año de su muerte. Video: NA - Gentileza Luzu.

En la misma línea, comentó como su difícil condición no fue un impedimento a la hora de concretar sus encuentros: “Yo estaba internado y, con lo que le costaba a Jorge salir de su casa, porque ya estaba en la silla (de ruedas) y no podía caminar, me vino a ver muchas veces”.

“Ponía la música mía en momentos donde yo tal vez tenía un escándalo público, algún problema, y él redoblaba la apuesta y ponía mi música... como si quisiera ponerla más fuerte. Y nada, y confirmar esa paternidad”, agregó.

Chano con un bastón, un homenaje a Jorge Lanata. Foto: Captura de pantalla

El cantante reveló una emotiva actitud que el periodista tenía con él, de la cual se enteró tiempo después de su fallecimiento, que demuestra el cariño y la importancia de su vínculo: “Él tenía el teléfono de mi psiquiatra. Y yo me enteré tiempo después de que murió, de que él cada tanto llamaba y preguntaba cómo estaba. Más allá de que nos veíamos y todo, pero él quería tener como una certeza profesional de cómo estaba yo”.