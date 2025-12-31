El cine chino conquista el mundo: cuáles fueron las 10 películas más taquilleras de 2025

El año cerró con récords inesperados en la taquilla mundial: una producción china lidera el ranking y desplaza a los gigantes de Hollywood. Cuáles son las 10 películas más exitosas del año.

Cine. Foto: Unsplash.

Con el cierre del año ya podemos empezar a hablar de cuáles fueron las películas más taquilleras del 2025, y cuáles quedarán en la memoria de los espectadores con el pasar del tiempo. Este 2025 estuvo marcado por el desembarco del cine chino en el mercado global, que se llevó el galardón a la película con mayor recaudación mundial, duplicando la cifra de su inmediata perseguidora.

Ne Zha 2 fue la película más taquillera del 2025. El largometraje animado de Beijing Enlight Pictures alcanzó los USD 2.233.050,000. Una novedosa irrupción en el mercado, ya que, dentro del ranking, es la que menor presupuesto requirió para su producción, como así también la que más recaudó fuera de Estados Unidos.

Los datos reflejan que las propuestas asiáticas acaparan una mayor cantidad de espectadores fuera de Estados Unidos, que las producidas por el gigante industrial de Hollywood.

La película más taquillera del año Foto: @FruitKnuklYT

Ne Zha 2 rompió varios récords con su estreno. Entre ellos, ser la película más exitosa en un idioma distinto al inglés, la película de animación más taquillera de la historia del cine, superando a Intensamente 2, y la quinta película con más recaudación en general.

Es la secuela de la película animada Ne Zha y está basada en una novela china del siglo XVI. La trama sigue a Nezha, un personaje de la mitología china que lucha contra dragones

Detrás de la producción china, Zootopia 2 se queda con el segundo lugar. La obra de Disney recaudó USD 1.422.508.276, y fue el gran éxito de la compañía.

Zootopia

El podio lo completa Lilo & Stitch, también distribuida por Disney y basada en la película animada de 2002. Cuenta con la particularidad de haber sido adaptada al Live Action, es decir, que usa actores y escenarios reales o que simulan serlo mediante CGI.

Un hecho llamativo es la ausencia de producciones originales entre las películas más taquilleras del año. Todas son adaptaciones, secuelas, spin-off o remakes de productos culturales ya consumidos globalmente. La originalidad parece no ser premiada por los espectadores.

Las 10 películas que más recaudaron durante 2025