El tierno video de Tini Stoessel con De Paul en el cierre del año: “Tener a los amores de mi vida al lado”

La cantante despidió el 2025 con una serie de imágenes en las que se destacó un video con el volante de la Selección argentina. Miralo en la nota.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. Foto: Instagram

Tini Stoessel despidió el 2025 en sus redes sociales y, entre tantas fotos, se destacó un tierno video con Rodrigo de Paul.

En pleno cierre de año, la artista compartió un carrusel de fotos y videos que resumieron su año, mostrando instantes íntimos de su vida profesional y personal.

Tini Stoessel junto a Rodrigo De Paul cantando en un auto. Video: @TiniStoessel

Lejos de un registro formal o posado, el clip los muestra relajados, cantando juntos dentro de un auto, en una escena cotidiana que transmite complicidad y cercanía.

El video se destacó dentro de un recorrido visual que incluyó shows, viajes, momentos familiares y escenas detrás de cámara, reflejando un año de crecimiento y consolidación para la cantante.

Junto a las imágenes, la artista acompañó el posteo con un mensaje sincero y profundamente emotivo: “2025, gracias. Pude estar cerca de las personas que más amo en este mundo, hacer el show de mis sueños, y que ustedes lo hagan realidad, hacer música, crecer”.

En esa misma línea, Tini se permitió mostrar su costado más vulnerable y humano: “Llorar, a veces de risa y otras de tristeza, pero por sobre todo, mirar al costado y tener a los amores de mi vida al lado”.