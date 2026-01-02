Benjamín Vicuña reemplaza a Darío Barassi en la conducción de un programa de juegos en televisión: cuándo se estrena

El actor chileno será el conductor de un reconocido formato que ya estuvo en la pantalla chica. Todos los detalles, en la nota.

Las vacaciones de Pampita y Benjamín Vicuña en la Patagonia. Foto: NA.

Benjamín Vicuña tiene una reconocida carrera como actor, aunque dará el salto a la conducción televisiva, en un proyecto renovador para el chino. El ex de Pampita y la China Suárez fue convocado por El Trece y será el encargado de liderar un divertido ciclo de juegos.

Desde el próximo lunes 5 de enero, Vicuña conducirá The Balls, en la segunda edición del programa que en principio condujo Darío Barassi. El ciclo se emitirá de lunes a viernes a las 18:30, en una nueva apuesta en la televisión abierta.

The Balls vuelve a El Trece. Foto: Captura de pantalla

Hay expectativa por ver al actor en un nuevo rol, además de que se trata de un programa dinámico que les exige mucho a sus conductores.

Hasta el momento, se conoció que Benjamín Vicuña grabó unos 40 programas, que se emitirán durante el verano en la pantalla chica.

Benjamín Vicuña será el conductor de The Balls. Foto: Captura de pantalla

Cómo es The Balls, el programa de juegos que conducirá Benjamín Vicuña

El popular formato consiste en un juego diario de dos equipos de cinco personas cada uno. Ambos están enfrentados en las alturas, rodeados de una pileta, con la amenaza latente de ser golpeados por las pelotas gigantes que aparecen en su camino.

Los equipos deben seleccionar en cada ronda una de las diez categorías disponibles para responder preguntas, que tienen cinco opciones correctas y la restante es la trampa.

Si toman la decisión correcta, siguen en carrera y en caso contrario son golpeados por las pelotas y eliminados de The Balls.

Darío Barassi fue el anterior conductor de The Balls. Foto: Instagram.

El retorno de este programa aparece como una de las propuestas de El Trece, a través de la productora Kuarzo, para el verano.

La búsqueda de Benjamín Vicuña aporta una cara nueva en la conducción, más allá de que es muy reconocido por su extensa carrera en la actuación.

Desde el próximo lunes 5 de enero a las 18:30, el actor liderará el regreso del programa que promete entretener durante el verano.