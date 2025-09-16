Benjamín Vicuña habló sobre la escolarización de sus hijos en Turquía: “Fue una sorpresa”

El actor chileno se refirió a la decisión de la China Suárez de inscribir a Magnolia y Amancio en una escuela internacional con sede en Turquía y no ocultó su incomodidad. Qué dijo.

Benjamín Vicuña junto a sus hijos, Amancio y Magnolia. Foto: Instagram / benjaminvicuna.ok.

El debate en torno a la educación de Magnolia y Amancio, los hijos de Benjamín Vicuña y la China Suárez, volvió a instalarse en los medios luego de que trascendiera que la actriz habría decidido inscribirlos en una escuela con sede en Turquía y filiales alrededor del mundo.

En una entrevista con Intrusos, el actor chileno reconoció su incomodidad por la exposición del tema: “Me da como mucha (incomodidad) estar hablando de ciertas cosas que no deberían llegar a esta instancia”, expresó con gesto serio.

Benjamín Vicuña junto a sus hijos en el Día del Padre. Foto: Instagram.

Consultado sobre si estaba al tanto de la elección escolar, Vicuña respondió con franqueza: “Fue una sorpresa, no lo sé. Realmente no lo sé”.

A pesar de la sorpresa, el protagonista de “Papá por dos” buscó relativizar la situación: “No hay nada tan grave al respecto. Yo trato de desdramatizar, de entender que lo importante pasa por otro lado, trato de adaptarme a estas cosas y de todos los que estamos acá”, explicó.

Consciente del impacto que estas decisiones generan en su vida familiar, Vicuña recordó el compromiso que asumió con sus otros hijos (Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio), fruto de su relación con Pampita: “Me vine a vivir a la Argentina por mis hijos, eso no es ninguna novedad, es un hecho, es real”, sostuvo.

Benjamín Vicuña en la Patagonia. Foto: NA.

El actor también reflexionó sobre este nuevo escenario que enfrenta: “Este nuevo orden de cosas me hace pensar mucho. Me hace pensar, me hace planificarme, pero es todo demasiado reciente”, dijo, mostrando un costado íntimo y sincero.

Finalmente, cerró la entrevista con una frase inesperada que generó repercusión: “No me casé nunca en mi vida”.

Benjamín Vicuña compartió un inédito video de Blanquita a 13 años de su muerte

El lunes 8 de septiembre se cumplieron 13 años del fallecimiento de la pequeña Blanca, la hija de Pampita y Benjamín Vicuña. Por este motivo, el actor, como suele acostumbrar, publicó un conmovedor e inédito video para conmemorarla.

En un día donde abundan los recuerdos, el actor compartió imágenes de su hija junto a Bautista, el mayor de sus hijos varones con la modelo, riendo y jugando mientras sonaba la canción “Yo pienso en ti”, de Manuel García. “Blanca. Estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta. Un guardián que esperó demasiado, un guardián al que le aprieta el traje”, comenzó escribiendo el actor en el sentido posteo.

El video inédito que compartió Benjamín Vicuña de su hija Blanquita. Video: Instagram.

“El frío me penetra hasta los huesos pero me resisto a cerrar la puerta de la eternidad. Por eso escribo estas palabras, para no olvidar, para dejar la puerta abierta y que corra el viento“, agregó Vicuña.

Luego compartió algunos recuerdos con la pequeña Blanquita: “Sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo, dialogo con la música, con los colores, con los pájaros y con las sombras. Le pregunto a los amaneceres si han visto tus zapatos tirados por ahí”.

Benjamin Vicuña y su hija Blanca

Sin embargo, el posteo generó más conmoción tras hablar del inmenso dolor que aún siente: “A veces puedo ser la voz de la tribu aterrada por el misterio de la muerte, más cuando aparece robando zapatos pequeños”, se sinceró el actor, y agregó: “Un año más que se pierde en el relato del tiempo, pero acá estoy, más viejo y más fuerte, honrando tu nombre, tu nobleza y la alegría que iluminó cordillera y mar, que pudo enseñar a amar y también llorar. Acá estamos honrando la vida, de pie, sonriendo pero con los ojos cansados de vigilar, sosteniendo el peso de la memoria y tu legado inmortal”.

Cabe destacar que en abril del año 2022, Benjamín Vicuña publicó el libro “Blanca, la niña que quería volar”, donde habló sobre el duelo de la muerte de la niña y cómo repercutió en el entorno familiar.