Las fotos de los hijos de la China Suárez en el nuevo colegio de Turquía: la furiosa reacción de Benjamín Vicuña

Aunque se encuentra al otro lado del mundo, la actriz continúa en el ojo de la tormenta y esta vez, llamó la atención una foto muy particular, luego del escándalo protagonizado con Benjamín Vicuña. Qué dijo el actor.

La China Suárez vio el partido de Mauro Icardi con sus hijos. Foto: Instagram

La China Suárez atraviesa una nueva etapa en Estambul, donde decidió instalarse junto a Mauro Icardi. Allí convive con el futbolista y con sus hijos: Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña.

Aunque se encuentra al otro lado del mundo, la pareja continúa en el centro de la polémica y esta vez, llamó la atención una foto de sus tres hijos comenzando un nuevo colegio en Turquía, luego del escándalo protagonizado con Benjamín Vicuña, quien no estaba de acuerdo con que sus hijos vivieran en otro país.

Cabe resaltar que es el mismo colegio internacional al que iban las hijas de Icardi antes de que Wanda Nara decidiera mudarse a la Argentina.

Los hijos de la China Suárez en el nuevo colegio de Turquía. Foto: Instagram @sangrejaponesa

En ese contexto, el periodista Ángel de Brito reveló que Benjamín Vicuña se enteró por las redes sociales de que sus hijos fueron escolarizados en otro país, un hecho que no le cayó para nada bien.

“Nosotros nunca fuimos informados de la escolarización de los chicos. Es un tema muy importante, un derecho que tienen ambos progenitores y que, tal como es habitual, fue acordado contractualmennte que se decida conjuntamente”, le explicó Maximo Petrachi, abogado del actor, al periodista.

Nuevamente, la China Suárez se encuentra en el ojo de la tormenta, mientras sus hijos se adaptan a un nuevo colegio, en otro país, con un idioma distinto y nuevos compañeros.

Benjamín Vicuña junto a sus hijos, Amancio y Magnolia. Foto: Instagram / benjaminvicuna.ok.

Mientras tanto, la relación tensa con Benjamín Vicuña sigue vigente: recordemos que el actor no había dado su permiso para que sus hijos vivieran en Turquía, y en respuesta, la actriz compartió una serie de historias críticas hacia él.

Se supo a qué se dedica la China Suárez en Turquía y el motivo por el que perdió sus sponsors

Más allá de sus vínculos y tensiones familiares, muchos se preguntaban de qué vive actualmente la actriz. La respuesta llegó en El Diario de Mariana (América), cuando el periodista Martín Candalaft reveló: “No sé si esto se sabía, pero me contaron que La China Suárez tiene un trabajo en Turquía”.

Según explicó, se desempeña en el rubro de la comunicación: “Trabaja de relaciones públicas. Es RR. PP. de una marca de cosmética. No es la imagen, trabaja de relaciones públicas”, detalló el panelista.

La sorpresa fue grande, ya que no habla el idioma ni tiene una red de contactos en ese país. Ante esa observación, Candalaft aclaró: “Es la mujer de un tipo muy conocido. Estaban bastante preocupados porque acá (en la Argentina) no tiene trabajo la China Suárez. Esto más allá de que tiene un novio que es recontra millonario, acá en Argentina no tiene ni una marca, se le cayeron todas”.

En cuanto a ese quiebre con las marcas, el periodista explicó el motivo de la ruptura comercial: “Las marcas que la contratan dicen, desde el lado de La China Suárez, que cada vez que ella promociona un producto, la cantidad de hate y de comentarios negativos que tiene ese producto, superan a los positivos. Por eso se ha quedado sin marcas. De hecho, estaba cerrando un contrato para filmar una novela en Turquía y estaba viendo de hacer algo en España”.

Actualmente, Suárez conserva solo una colaboración con una firma, pero bajo un esquema de canje y no con pago en efectivo. “Esto que estamos contando es un padecimiento para la China Suárez. Le queda una sola marca con la que tiene una cápsula y es por canje, no es por dinero aparentemente”, aseguró Candalaft.

La nueva vida de la China Suárez en Turquía. Foto: Instagram @sangrejaponesa

De todos modos, su futuro laboral no está atado exclusivamente a la Argentina. De hecho, ya recibió cuatro propuestas en Turquía para participar en producciones, eventos y presentaciones, además de negociaciones para sumarse a una novela. “Dicen que está negociando hacer una novela. Tiene trabajo en otras partes del mundo, no en Argentina. Económicamente no le preocupa porque está al lado de Icardi”, concluyó el periodista.