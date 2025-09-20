Benjamín Vicuña, en su peor momento: la visita especial que recibió mientras dos de sus hijos están en Turquía

La escolarización de sus hijos Magnolia y Amancio en Turquía habría golpeado fuertemente al actor, quien atraviesa un duro momento personal. Según trascendió, su madre decidió viajar a la Argentina para contenerlo, mientras su entorno más cercano dice que la situación reavivó heridas del pasado.

Benjamín Vicuña, NA

Benjamín Vicuña estaría atravesando un momento personal complicado, marcado por la distancia de sus hijos Magnolia y Amancio, quienes fueron escolarizados en Turquía por decisión de la China Suárez. En medio de este difícil presente, trascendió que su madre viajó desde Chile a la Argentina para acompañarlo y brindarle contención.

La periodista Débora D’Amato explicó la situación del actor y la profunda tristeza que lo afecta: “Benjamín está roto por dentro por lo que todos sabemos, y porque Magnolia tiene la edad de Blanquita“. La comunicadora remarcó que esta coincidencia de edades reaviva en Vicuña el dolor por la pérdida de su hija Blanca en 2012.

Benjamín Vicuña junto a sus hijos, Amancio y Magnolia. Foto: Instagram / benjaminvicuna.ok.

Sobre la dinámica familiar, D’Amato agregó: “Es lo que le sucede a él como papá que perdió una hija. Que la nena no esté a su lado, y con esta situación de dolor muchos aseguran… Por supuesto que los chicos con sus madres están bien y son felices, pero cuando vienen están tristes...”.

En relación con la llegada de la madre del actor, la periodista reveló que la decisión fue espontánea: “El último viaje, el reencuentro familiar, esos niños estaban tristes. No digo que estaban mal, estaban tristes por no ver al papá. Por eso tiene un círculo cada vez más acotado, porque necesita contención, por eso viene la mamá. Ella lo vio cuando fue a Chile, y decidió viajar sin avisarle”.

Al mismo tiempo, el abogado de Vicuña expresó su descontento por la escolarización de los niños en el extranjero sin previo aviso: “Él nunca fue informado de la escolarización de los chicos. Es un tema muy importante, porque ambos progenitores tienen derecho a decidir sobre la educación. Eso está establecido en el acuerdo firmado“.

Los hijos de la China Suárez en el nuevo colegio de Turquía. Foto: Instagram @sangrejaponesa

Ante ello, Suárez se comunicó con el periodista Gustavo Méndez y desmintió la versión del letrado de su expareja, al remarcar que tanto Magnolia como Amancio le contaban a su papá todos los detalles de su nueva incursión escolar.

“Como hubo un acuerdo entre Agustín Rodríguez y Máximo Petracchi (los abogados de la expareja), los nenes van a estar 30 días con la China Suárez y 10 días con el padre. Es decir, si van a estar 30 días en Turquía y 10 días acá, es lógico que la madre los quiera escolarizar en Turquía, por supuesto", explicó el panelista en el programa Mujeres Argentinas (eltrece).

A su vez, Méndez aclaró que la inscripción de los tres niños en el prestigioso colegio internacional no es una provocación contra Wanda Nara (sus hijas menores estuvieron cursando estudios por un breve período), ni contra Vicuña.