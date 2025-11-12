“Es más fuerte que él llorar en cámara”: sigue la guerra entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

La actriz volvió a la Argentina para promocionar su película y además para solucionar algunos asuntos respecto a sus hijos y su ex pareja.

La China Suárez y Benjamín Vicuña. Foto: Canal26.com

Mientras se encuentra en la Argentina para promocionar su película, la China Suárez decidió no callarse más y arremetió contra Benjamín Vicuña a través de las redes sociales.

“Si ustedes pensaron que esto es todo, no señoras pongan la pava, que mañana es el día de BV y CS: acuerdo y encuentro entre abogados. Solo espero que la China -así como pone 800 mil condiciones el padre del baño-, le ponga no filtrar más nada a la prensa”, dijo una fanática mediante el usuario de X @chinardi_arg, un comentario que desencadenó la guerra.

La China Suárez volvió a apuntar contra Benjamín Vicuña. Foto: X.

La actriz no lo dejó pasar y respondió sin filtros. “De hecho, se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas. Todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara”, escribió la China Suárez.

La guerra entre Vicuña y la China comenzó meses atrás cuando el actor le revocó el permiso para sacar a Amancio y Magnolia del país. Aunque después accedió y firmó para que los chicos vayan a vivir a Turquía con su madre, algo con lo que nunca estuvo de acuerdo.

“Una relación armónica que se rompió”: Benjamín Vicuña habló de cómo está su vínculo con la China Suárez

Tiempo atrás, Eugenia “la China” Suárez hizo un posteo muy fuerte contra Benjamín Vicuña, el padre de sus hijos Magnolia y Amancio, y desde ese momento se cortó todo tipo de comunicación.

Los actores se hablan únicamente mediante abogados y aún no pudieron definir si los menores vivirán en Turquía con la China o en Argentina con Vicuña.

Al ser consultado por la prensa, Vicuña destacó que está feliz de estar pasando tiempo con sus hijos y que espera poder ponerse de acuerdo rápidamente con su ex: “Hermoso el reencuentro con mis hijos, agradezco esa compasión. Estoy en un súper buen momento laboral, empezando un proyecto nuevo con gran elenco. Estoy con Anita (Espasandín, su novia), estamos muy bien”.

El posteo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña. Foto: Instagram @sangrejaponesa

“Fueron momentos especiales, no hay nada más que decir. Lo importante se resuelve puertas adentro, son cosas de redes sociales y nunca voy a hablar mal de la mamá de mis hijos”, aseguró el actor chileno.

“Hay un tiempo largo separados en donde encontramos una manera armónica de relacionarnos, es una pena, se rompió. Somos todos responsables, no voy a hablar, es un papelón”, cerró Vicuña y optó por irse para no seguir respondiendo preguntas sobre su intimidad.