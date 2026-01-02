Encontraron muerta a Victoria Jones, la hija de Tommy Lee Jones

La mujer tenía 34 años. Fue hallada sin vida en el famoso hotel Fairmont durante las primeras horas del 2026.

Tommy Lee Jones y su hija Victoria. Foto: X

Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, fue encontrada muerta el pasado 1 de enero en San Francisco.

Fuentes policiales informaron a TMZ que Victoria Jones fue encontrada sin vida en el famoso hotel Fairmont.

Al llegar, los médicos de urgencias realizaron una evaluación y la mujer fue declarada muerta en el lugar.

Hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte y las autoridades no han publicado más detalles.

La vida de Victoria

Victoria tenía 34 años y era hija de Tommy Lee Jones, de 79, y su primera esposa, Kimberlea Cloughley.

Siguió brevemente los pasos de su padre, debutando como actriz en Hombres de Negro II (2002), cuando aún era adolescente.

Posteriormente, apareció en One Tree Hill (2003) y en Los Tres Entierros de Melquíades Estrada (2005), película dirigida por su padre en la que también participó su madrastra, Dawn Laurel-Jones, quien fue la fotógrafa.