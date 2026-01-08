Dramático momento: rescataron a Martín Demichelis y a su familia tras quedar atrapados en el mar de Punta del Este

El director técnico, junto a sus hijos y una sobrina, fue asistido por surfistas tras quedar en una situación peligrosa en una playa de José Ignacio, donde está prohibido bañarse. El desesperante video.

Rescataron a Martín Demichelis y a su familia en el mar. Foto: Canal26.com

Un momento de extrema tensión se vivió en la playa Laguna Escondida, en José Ignacio, donde Martín Demichelis y varios integrantes de su familia tuvieron que ser rescatadas tras quedar atrapados en el mar.

El momento del rescate

El episodio ocurrió el martes, pero tomó estado público recién este miércoles, cuando en el programa A la tarde (América) mostraron las imágenes del rescate. En el video se observa al director técnico junto a sus hijos y una sobrina en medio de una situación complicada, siendo finalmente asistidos por surfistas que se encontraban en el lugar.

Rescataron a Martín Demichelis y a su familia tras quedar atrapados en el mar de Punta del Este. Video America.

Según se informó al aire, quienes intervinieron en el rescate eran surfers que también trabajan como guardavidas, aunque en ese momento estaban fuera de servicio y disfrutando de su día libre. Al advertir la dificultad en la que se encontraba la familia, no dudaron en ingresar al agua para ayudarlos a salir.

Durante el programa, el periodista Oliver Quiroz relató lo que se ve en las imágenes difundidas: “Se ve a Martín Demichelis flotando en el agua, casi tapado por las olas. Estaba Bastian, también estaba su sobrina. Estaba también su nena, Abrojito (Emma)”, detalló al describir el dramático momento.

Rescataron a Martín Demichelis y a su familia. Foto: Captura video.

Por su parte, la panelista Débora D’Amato aportó más contexto sobre las características del lugar y los riesgos que presenta esa playa en particular. “Los guardavidas estaban haciendo surf, no estaban trabajando, estaban en su día libre. Es una playa en la que no solo no hay guardavidas, sino que no está permitido bañarse a raíz de la engañosa imagen en la que la playa parece siempre tranquila, pero hay cuestiones submarinas que llevan y traen adentro del mar. No son olas muy profundas”, explicó.

Laguna Escondida es conocida por su belleza natural, pero también por las corrientes y movimientos submarinos que pueden resultar peligrosos incluso cuando el mar aparenta estar calmo. Gracias a la rápida intervención de los surfistas, el episodio no pasó a mayores y todos pudieron salir del agua sin consecuencias graves.