Video: la escandalosa pelea entre Martín Demichelis y su novia en Punta del Este

El ex entrenador de River y su nueva pareja tuvieron un fuerte cruce dentro de un auto en la costa uruguaya. Mirá las imágenes en la nota.

Pelea entre Martín Demichelis y su novia en Punta del Este. Foto: NA

Martín Demichelis y su actual pareja, Micaela, protagonizaron una escandalosa pelea en Punta del Este y todo quedó registrado por periodistas.

El hecho ocurrió en el balneario La Susana Beach, en José Ignacio, donde el ex técnico de River se encontraba almorzando junto a un grupo de personas, entre las que estaba su novia, cuando se habría desatado una discusión que fue escalando hasta convertirse en una escena de fuerte tensión.

De acuerdo al programa Puro Show, durante el almuerzo, Micaela se levantó visiblemente molesta y se dirigió sola hacia su auto. Minutos después, Demichelis fue tras ella, con una actitud que llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar.

Las cámaras del programa lograron captar imágenes dentro del vehículo, en el que se lo ve a él gesticulando de manera exaltada, levantando las manos, mientras testigos aseguraron haber escuchado gritos e insultos.

La situación habría generado tal preocupación que personal de seguridad del balneario se acercó al estacionamiento tras recibir un aviso por una presunta discusión dentro del auto.

En otro fragmento del material, se observa a Demichelis intentando acercarse a su pareja e incluso buscar un beso, mientras ella corre la cara y se muestra visiblemente afectada.

Martín Demichelis; Monterrey. Foto: Reuters (Cristian De Marchena)

Finalmente, se mencionó que, tras el episodio, la joven habría expresado su deseo de dar por terminado el vínculo, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de los protagonistas.