Britney Spears vuelve a los escenarios, pero reveló que no volverá a cantar en un país: “razones extremadamente sensibles”

La artista hizo una reflexión sobre su carrera, mientras se mostró entusiasmada por el nuevo proyecto musical junto a su hijo Jayden.

Canal 26
Por Canal 26
viernes, 9 de enero de 2026, 13:20
Britney Spears llevó una buena noticia para sus fanáticos: regresará a los escenarios tras un largo tiempo. A través de un posteo en sus redes sociales, la cantante indicó dónde se presentará pronto, aunque decidió que no volverá a dar un recital en un llamativo país.

La artista se sinceró y dijo que por “razones extremadamente sensibles” no volverá a cantar en Estados Unidos, aunque sí confirmó dos destinos en su nueva etapa.

Cabe recordar que Spears optó por poner un freno a su carrera en octubre de 2018, cuando empezó una batalla legal con Jaime Spears, su padre, producto de la tutela legal a la que era sometida hacía largos años.

A través de un posteo que publicó en su cuenta de Instagram, Spears adelantó una futura colaboración con su hijo de 19 años, Jayden.

“¡¡¡Le envíe este piano a mi hijo este año!!! Curiosamente, bailo en IG para curar cosas de mi cuerpo de las que la gente no tiene ni idea. Sí y a veces es embarazoso... pero caminé a través del fuego para salvar mi vida…”, inició su publicación, haciendo referencia a los múltiples videos que publica en su red social.

El posteo de Britney Spears en Instagram.
El posteo de Britney Spears en Instagram. Foto: Instagram

Y sorprendió a los fans de su país: “Nunca volveré a actuar en los Estados Unidos por razones extremadamente sensibles”. Sin embargo, aclaró con una buena noticia: “Espero estar sentada en un taburete con una rosa roja en mi pelo, en un moño, actuando con mi hijo... en el Reino Unido y Australia muy pronto”.

En la misma línea, le dedicó unas dulces palabras a su hijo menor: “Es una gran estrella y me siento tan honrado de estar en su presencia. Que Dios te bendiga, hombrecito”.

En los últimos meses, la cantante estadounidense volvió a mostrarse con su hijo menor en un intento de recomponer su complicada relación familiar que fue afectada a lo largo de los años.

De esta forma, logró superponer el escándalo por las polémicas declaraciones de su ex pareja, Kevin Federline.