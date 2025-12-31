Cierra la señal de música más icónica de todos los tiempos: Michael Jackson, Madonna y Britney Spears lograron reconocimiento por pasar sus videos allí

El consumo de videos musicales es completamente distinto de cómo lo era por los 80s en su apertura. Ha sido protagonista de premios VMAs y de sesiones.

Todavía resuena el beso entre Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en los Premios MTV de 2003. Foto: Paramount+

Una señal histórica de transmisión de música dejará de existir a partir del 31 de diciembre del 2025. Tras 44 años de vigencia, cinco canales sufren de un cierre definitivo: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live. La compañía Paramount Skydance Corporation tomó esta decisión en el marco de buscar la expansión en las nuevas plataformas digitales por motivos económicos y de rentabilidad.

Este suceso marca el fin de una etapa y forma de consumo musical de videoclips tales como los conocíamos en los 90s y 2000s.

MTV. Foto: MTV.

MTV: un canal que guardará historia

MTV nació en 1981 como un medio que buscaba combinar la música y el video en la televisión. El propósito original del canal era ser «Music Television» (televisión musical), reproduciendo vídeos musicales las 24 horas del día, siete días a la semana, guiado por personalidades de la televisión conocidos como videojockeys.

Surgió así la icónica serie de “MTV Unplugged” en la que artistas muy famosos daban una performance en vivo con video que era transmitida por la señal. Entre los grandes cantantes que participaron se encuentran Michael Jackson, Shakira, Kurt Cobain con Nirvana y Charly García.

Kurt Cobain en el Umplugged de Nirvana. Foto: Paramount+

“Yo! MTV Raps" fue otro de los inolvidables programas que marcaron el rumbo de la cultura del momento. Estrenó en 1987 y se centró en la música de género hip-hop. Se trataba de la producción de mezclas de videos de rap, entrevistas con estrellas del género y actuaciones en directo.

Qué nos dejan los premios VMAs de MTV

Los premios VMAs de MTV son una figura sumamente importante en la música. Originalmente nacieron como una alternativa musical de los premios Grammy, pero con el tiempo se independizaron y permitieron que grandes figuras se presenten y sean reconocidas a nivel mundial.

Entre lo que nos dejó, se encuentra la presentación icónica de Madonna en el año 1990 vestida de María Antonieta dejando una polémica por la visibilidad de su ropa interior y el rol de sus bailarines tocando su cuerpo. Poco tiempo después, Michael Jackson se presentó junto a Slash en el escenario de los VMAs e hizo historia.

Madonna y su versión de Vogue para los Premios MTV. Foto: Paramount+

Hasta los Guns ‘N Roses se presentaron junto a Elton John en los VMAs del 1992. Kurt Cobain, Eric Clapton y Eddie Vedder se encontraban en el público. Estos premios se caracterizaron por juntar a grandísimos artistas mundiales.

También recordamos a Britney Spears con una serpiente real en su performance en los premios del 2001 cantando “I’m a slave 4 you”. Su beso con Madonna y Christina Aguilera dio la vuelta al mundo en el 2003 luego de la presentación de la canción “Like a virgin”.

En el año 2005, Shakira y Alejandro Sanz hicieron historia al ser los primeros en entonar una canción en castellano durante los Premios MTV; “La tortura”.