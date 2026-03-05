Britney Spears, foto Instagram

Britney Spears fue detenida por la policía tras conducir bajo los efectos del alcohol durante la noche del miércoles. Según comentó TMZ, la artista de 42 años, fue esposada por la California Highway Patrol en el condado de Ventura, California, a las 21:28 horas, luego de incumplir varias normas de tránsito.

La cantante de “Toxic” fue trasladada a la dependencia policial más cercana, donde se procedió al registro formal y pasó la noche allí. Su liberación se produjo a las 6:07 de la mañana del jueves, de acuerdo con el registro de internos de la Sheriff’s Office del condado de Ventura. Ahora, Spears deberá presentarse en la corte el próximo 4 de mayo.

Britney Spears

Tras el arresto, Spears decidió eliminar su perfil de Instagram y generó preocupación en sus fans, ya que no es la primera vez que tiene comportamientos erróneos desde que recuperó la tutela legal sobre su vida y el patrimonio que hizo en su época dorada como princesa del pop.

Qué le pasó a Britney Spears

Hasta el momento, no se conocen declaraciones oficiales por parte de los allegados a Spears sobre este incidente, pero lo cierto es que su situación legal preocupa a los fans, ya que este episodio sucede a tan solo meses de otro episodio similar al volante.

En octubre de 2025, el DailyMail publicó un video donde se observa cómo la cantante abandona el restaurante Red-O en Thousand Oaks, sube a su BMW negro y pone en marcha el vehículo pese a que varias personas intentan persuadirla de no hacerlo. De hecho, un testigo relató a los medios estadounidenses que “casi atropella a su amiga al salir del estacionamiento”.

Britney Spears. Foto: NA.

Además, las imágenes también muestran como Britney invade el carril de las bicicletas al manejar y cómo circula de forma errática, cambiando de carril sin previo aviso, conduciendo cerca de otros autos y haciendo maniobras imprudentes, mientras se dirige a su residencia en Thousand Oaks.

Luego de que el video se hiciera viral, la artista se pronunció en sus redes sociales y expresó que se trataba de una “doble” y que ella se mantiene “limpia”, alegando que no suele tomar bebidas con alcohol. Por su parte, el gerente del restaurante Red-O, Oliver Wynn, defendió a Spears en declaraciones a Us Weekly y aseguró que ella siempre recurre tranquila y amable y respaldó la versión de que jamás toma alcohol, al menos en su establecimiento.