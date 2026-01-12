Tini y De Paul Foto: @TiniStoessel en Instagram

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul disfrutan de sus vacaciones juntos en El Caribe y no dejan de postear fotos en sus redes. Entre ellas, una que muestra el torso del futbolista con el dibujo de tres corazones rojos y la mano de la cantante desató las especulaciones que no tardaron en llegar porque, en vez de dos, son tres.

Otra imagen que alteró a los fans de ambos fue la de un pájaro que se interpreta como presagio de embarazo según la tradición argentina y paraguaya. El benteveo es un pequeño de color amarillo y, si canta cerca de casa, trae buen augurio y la posible llegada de un nuevo integrante a la casa.

La foto que desató rumores. Foto: @TiniStoessel en Instagram

Cómo son las vacaciones de Tini y De Paul

Desde Año Nuevo, Tini se encuentra en el Caribe junto a amigas y su novio, a quienes llamó “mis personas preferidas”. En las últimas horas, circularon varios videos de la pareja mirándose fijamente a los ojos, muy enamorados, y el primero que se viralizó fue el que los muestra dentro de un auto. Después se difundió el video de ambos frente a frente en el mar, arrodillados en la arena y conversando.

Tini y De Paul. @tinistoessel en Instagram

Los fans no tardaron en emocionarse y remarcaron que la pareja está más feliz que nunca, ya que tiempo atrás eligieron mantener un perfil bajo en su relación tras las declaraciones de Cami Homs, ex del futbolista, y las acusaciones de infidelidad.

Tini y De Paul en sus vaciones. Crédito: @tinistoessel vía Instagram

A Tini la acompañan sus amigas más cercanas, Chloe López Behar y Belu Lubos, quien también celebró su cumpleaños durante la estadía. La celebración fue íntima y con brindis nocturnos, manteniendo la austeridad de su festejo de Año Nuevo. Una vez más, Tini realza su idea de refugiarse en su círculo más íntimo para descansar.

Tini en sus vacaciones Foto: @Tinistoessel en Instagram

La repercusión de sus posteos es casi inmediata, con más de 20 millones de seguidores en Instagram y lluvia de likes y comentarios positivos. La elogiaron por su relación, con alguna que otra crítica hacia su operación estética.

Hasta el momento, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul realizaron declaraciones oficiales que confirmen o desmientan las versiones del embarazo. Próximamente, el futbolista tiene el Mundial 2026 y la cantante aún no definió su futuro musical luego de Futttura.