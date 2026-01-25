Sofía Gala y Fito Páez.

Sofía Gala cumplió 39 años este sábado y recibió un mensaje de Fito Páez que no pasó desapercibido en las redes, despertando especulaciones sobre un romance entre ambos.

El cantante rosarino publicó en su cuenta de Instagram una imagen junto a la hija de Moria Casán y la acompañó de un curioso mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

“Feliz cumpleaños, Sofi Gala Castiglione. El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo”, escribió Páez.

Sofía Gala y Fito Páez. Foto: Instagram.

Sin embargo, la respuesta de Sofía no se hizo esperar y, lejos de sonar como un simple mensaje ente amigos, la actriz también le dedicó unas amorosas palabras: “Te lo digo de nuevo: ¿podes dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”.

Este ida y vuelta entre los dos sorprendió a más de uno, especialmente porque hasta el momento no se los había visto compartiendo apariciones públicas ni eventos en común. Las palabras elegidas fueron una clara declaración de amor y, por qué no, un posible blanqueo amoroso.

Tanto Páez como Gala se encuentran actualmente solteros y, aunque no hubo una confirmación oficial ni declaraciones al respecto, el gesto fue suficiente para instalar la duda.

Fito Páez anunció un recital para este 2026

Fito Páez anunció dos recitales para este año en el Arena de Villa Crespo. El consagrado artista se presentará en el marco del tour “Sale El Sol” y pactó dos fechas para el 19 y 20 de marzo, cuyas entradas ya están disponibles a la venta para el espectáculo de uno de los históricos del rock nacional.

El tour marca el inicio de una etapa completamente nueva en la vida artística de Fito: un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con precisión artesanal.

El músico prepara el tour "Sale El Sol". Foto: Prensa Fito Páez

Luego de un año consagratorio con “Páez Tecknicolor” —la gira que recorrió España, Perú, Colombia y que cerrará en noviembre con presentaciones en Estados Unidos—, el artista se embarca ahora en un proyecto distinto, diseñado como una experiencia única, donde cada arreglo, cada sonido y cada detalle escénico fueron elegidos con la minuciosidad de quien conoce profundamente su propio universo.